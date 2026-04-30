A Somma Lombardo 120 alunni incontrano i Carabinieri Forestali in biblioteca

A Somma Lombardo circa 120 alunni delle scuole primarie hanno partecipato a due giornate dedicate all’educazione ambientale e alla cultura della legalità insieme ai Carabinieri Forestali. Gli incontri si sono svolti il 21 e 23 aprile nella biblioteca comunale, coinvolgendo le classi quinte degli istituti “Macchi” e “Gianni Rodari”.

Due giornate in biblioteca

L’iniziativa, promossa nell’ambito del progetto nazionale «Contributo dell’Arma dei Carabinieri alla Cultura della Legalità», ha visto la partecipazione dei militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Vergiate.

Ad aprire gli incontri sono stati la dirigente scolastica Barbara Pellegatta e il maestro Biagio Meli, che hanno sottolineato il valore educativo dell’esperienza per la crescita civica dei più giovani.

Dalla storia alla tutela dell’ambiente

Durante le giornate, i carabinieri hanno accompagnato gli studenti in un percorso che ha unito passato e presente. I bambini hanno scoperto le origini della specialità forestale, risalenti alle Regie Patenti del 1822, fino ad arrivare alle attività quotidiane svolte oggi per la tutela della natura, della biodiversità e del territorio.

Non sono mancati momenti di confronto diretto: i militari hanno fornito consigli pratici e suggerimenti su come adottare comportamenti rispettosi dell’ambiente anche nella vita di tutti i giorni.

Partecipazione e curiosità

Gli incontri sono stati caratterizzati da grande attenzione e partecipazione. Numerose le domande poste dagli alunni, a testimonianza dell’interesse verso i temi trattati.

Le due giornate si sono concluse con soddisfazione da parte degli organizzatori, confermando l’importanza di iniziative che avvicinano i più giovani ai temi della legalità e della salvaguardia ambientale.