A Somma Lombardo la scuola Macchi diventa un laboratorio di sostenibilità

È un percorso che va oltre le lezioni in aula e si traduce in azioni concrete, capaci di coinvolgere studenti, istituzioni e comunità: alla Scuola primaria “Macchi” di Somma Lombardo, parte dell’Istituto comprensivo “Leonardo da Vinci”, l’educazione ambientale è diventata un’esperienza quotidiana e partecipata.

Galleria fotografica A Somma la scuola Macchi diventa un laboratorio di sostenibilità 4 di 10

Da anni l’istituto aderisce al progetto Green School, ma nell’ultimo anno le referenti Maria Concetta Mondino e Raffaella Parisi hanno rafforzato questo impegno dando vita a un insieme di attività pratiche e coinvolgenti. Un vero e proprio percorso di cittadinanza attiva, costruito attraverso “compiti di realtà” che hanno trasformato la scuola in un laboratorio di sostenibilità.

Tra le iniziative più significative, le “Olimpiadi dell’Energia”, organizzate in occasione della giornata nazionale del risparmio energetico “M’illumino di meno”. I bambini, simbolicamente come tedofori, hanno portato il loro messaggio di responsabilità fino in Comune, consegnandolo al vicesindaco e all’assessore. Da lì, la sensibilizzazione si è allargata alla città: gli alunni hanno distribuito volantini tra le vie e nei negozi, invitando tutti a un gesto semplice ma fondamentale, racchiuso nello slogan “Interruttore OFF, Pianeta ON: spegni le luci, salva il futuro”.

Il messaggio ha raggiunto anche le scuole medie dello stesso istituto, dove i più piccoli hanno incontrato la dirigente scolastica e la vicepreside, coinvolgendo anche gli studenti più grandi nella sfida del risparmio energetico.

Il progetto ha toccato diversi ambiti della vita quotidiana. Sul fronte della gestione dell’acqua, gli alunni hanno costruito un pluviometro per raccogliere e misurare l’acqua piovana, riutilizzata poi per irrigare un orto verticale. Un’attività che ha permesso di comprendere in modo diretto il valore del riuso delle risorse naturali.

Grande partecipazione anche per “Merenda Sballata”, una competizione tra classi finalizzata a ridurre gli imballaggi monouso. A vincere è stata la classe che ha fatto maggiore uso di contenitori riutilizzabili, contribuendo a diminuire sensibilmente la produzione di rifiuti.

Non è mancata l’attenzione all’alimentazione, grazie alla collaborazione con ATS Insubria e Coldiretti. I bambini hanno imparato i principi della dieta equilibrata attraverso una piramide alimentare gigante realizzata come un puzzle, mentre con Coldiretti hanno approfondito il tema dell’impollinazione, fondamentale per la biodiversità. Proprio gli esperti hanno donato piantine di violette: alcune sono state coltivate nell’orto scolastico, altre portate a casa dagli alunni, chiamati a prendersene cura in prima persona.

Il percorso ha incluso anche momenti di impegno sul territorio. In collaborazione con Plastic Free, studenti e insegnanti hanno partecipato alla pulizia delle sponde del Ticino, nella zona del Panperduto, mentre esperti dell’associazione hanno tenuto incontri nelle classi più giovani. All’interno della scuola, invece, le classi quarte insieme alle prime si sono occupate della pulizia del cortile, installando cartelloni per sensibilizzare chi frequenta l’area anche fuori dall’orario scolastico.

Infine, dal 13 al 17 aprile, la scuola ha aderito alla Green Food Week, insieme a tutti gli istituti di Somma Lombardo: una settimana dedicata a un’alimentazione sostenibile, con menù a basso impatto ambientale pensati per il benessere delle persone e del pianeta.

Un percorso articolato e concreto che dimostra come, anche tra i banchi di scuola, sia possibile costruire consapevolezza e responsabilità, formando cittadini attenti e protagonisti del cambiamento.