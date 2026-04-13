A Somma Lombardo Max Cavallari in scena con “Stasera sono fico” per una serata solidale

Sarà una serata all’insegna della comicità e della solidarietà quella in programma venerdì 17 aprile 2026 a Somma Lombardo. Alle 21 il Teatro Auditorium dell’Oratorio San Luigi ospita “Stasera sono fico”, lo spettacolo di Max Cavallari, noto al pubblico per il suo stile ironico e coinvolgente.

Comicità e beneficenza sul palco

L’iniziativa unisce intrattenimento e impegno sociale. L’evento è infatti una raccolta fondi organizzata da YogAmore di Busto Arsizio: l’intero ricavato della serata sarà devoluto al rifugio spirituale Ananda Assisi. Un’occasione per sostenere un progetto solidale attraverso una proposta culturale accessibile e leggera.

Max Cavallari porterà sul palco un monologo ricco di gag, osservazioni sul quotidiano e momenti di interazione con il pubblico, in uno spettacolo pensato per coinvolgere spettatori di tutte le età.

Informazioni

L’appuntamento è fissato presso il Teatro Auditorium dell’Oratorio San Luigi, in via G. Mameli 67. Il biglietto di ingresso ha un costo di 20 euro. I tagliandi sono disponibili in prevendita presso il Blue Rose Cafè di Somma Lombardo oppure online sulla piattaforma dedicata.