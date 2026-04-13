A Somma Lombardo Max Cavallari in scena con “Stasera sono fico” per una serata solidale
Venerdì 17 aprile all’Oratorio San Luigi lo spettacolo comico dell’artista lombardo. Il ricavato sarà devoluto al rifugio spirituale Ananda Assisi
Sarà una serata all’insegna della comicità e della solidarietà quella in programma venerdì 17 aprile 2026 a Somma Lombardo. Alle 21 il Teatro Auditorium dell’Oratorio San Luigi ospita “Stasera sono fico”, lo spettacolo di Max Cavallari, noto al pubblico per il suo stile ironico e coinvolgente.
Comicità e beneficenza sul palco
L’iniziativa unisce intrattenimento e impegno sociale. L’evento è infatti una raccolta fondi organizzata da YogAmore di Busto Arsizio: l’intero ricavato della serata sarà devoluto al rifugio spirituale Ananda Assisi. Un’occasione per sostenere un progetto solidale attraverso una proposta culturale accessibile e leggera.
Max Cavallari porterà sul palco un monologo ricco di gag, osservazioni sul quotidiano e momenti di interazione con il pubblico, in uno spettacolo pensato per coinvolgere spettatori di tutte le età.
Informazioni
L’appuntamento è fissato presso il Teatro Auditorium dell’Oratorio San Luigi, in via G. Mameli 67. Il biglietto di ingresso ha un costo di 20 euro. I tagliandi sono disponibili in prevendita presso il Blue Rose Cafè di Somma Lombardo oppure online sulla piattaforma dedicata.
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