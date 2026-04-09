A Taino un ciclo di incontri dedicato alla lotta contro la mafia

La memoria collettiva e il contrasto alla criminalità organizzata si uniscono e animano il programma di appuntamenti che il Comune di Taino dedica alla cultura della legalità. Il ciclo, intitolato Il movimento antimafia in Italia. Ieri Oggi Domani, prevede cinque momenti di confronto suddivisi tra il pubblico e le scuole del territorio, con l’obiettivo di analizzare le radici storiche e le sfide attuali della lotta alle mafie.

L’iniziativa si avvale della collaborazione di Adelio Airaghi, presidente di Volarte Italia, che rivestirà il ruolo di moderatore e organizzatore del dialogo tra la cittadinanza e i relatori.

«Attraverso questo ciclo di appuntamenti – spiega l’amministrazione guidata dal sindaco Stefano Ghiringhelli – il Comune di Taino intende promuovere un momento di riflessione condivisa sul valore della memoria, della legalità e dell’impegno civile, coinvolgendo cittadini e giovani generazioni in un percorso di conoscenza e consapevolezza».

Il percorso ha già registrato una prima tappa lo scorso 23 marzo presso l’Istituto Superiore Carlo Alberto Dalla Chiesa di Sesto Calende, dove il magistrato Annalisa Palomba e l’avvocato penalista Stefano Solida hanno introdotto gli studenti ai temi della giustizia. Il calendario entra ora nel vivo con la partecipazione di figure di rilievo nazionale, a partire da Ignazio De Francisci, magistrato che ha vissuto la stagione del pool antimafia di Palermo lavorando con Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Accanto a lui interverrà Franco La Torre, figlio di Pio La Torre, il parlamentare che propose la legge sul reato di associazione mafiosa e che venne assassinato da Cosa Nostra nel 1982.

GLI INCONTRI PUBBLICI E NELLE SCUOLE

Giovedì 16 aprile la giornata si apre alle 8:30 alla scuola primaria Giovanni Pascoli di Taino, dove La Torre incontrerà i bambini per parlare di responsabilità civile. In serata, alle 20:45, l’appuntamento si sposta al Centro dell’Olmo per il primo dei due incontri aperti a tutti i cittadini. In questa sede, il sindaco Stefano Ghiringhelli introduce il confronto tra De Francisci e La Torre sul percorso storico del movimento antimafia. Il giorno seguente, venerdì 17 aprile, i due relatori tornano all’Istituto Dalla Chiesa per due turni di assemblea con gli studenti, dalle 8:50 alle 10:30 e dalle 10:50 alle 12:30.

L’ultima fase del progetto è prevista per venerdì 22 maggio, ancora al Centro dell’Olmo alle 20:45. In occasione della Giornata della Legalità, legata al ricordo della strage di Capaci, l’ospite è il pasticcere siciliano Santi Palazzolo. La sua testimonianza diretta di resistenza al ricatto estorsivo chiude il ciclo portando l’attenzione sul coraggio necessario nel mondo dell’impresa.