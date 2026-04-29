A tutto Raee: a Cardano la Settimana Ecologica punta al riciclo dei rifiuti elettrici

La cittadina di Cardano al Campo, vicino a Malpensa, si prepara a celebrare la sua seconda settimana ecologica, che quest’anno avrà un focus particolare sui Raee, ovvero i Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche. L’iniziativa, che si terrà dal 5 al 9 maggio, è un’opportunità per sensibilizzare la comunità sulla corretta gestione dei rifiuti tecnologici e promuovere un riciclo sostenibile.

La settimana, con il patrocinio del Comune e la collaborazione di Curiamo Cardano, ProGitec, Erion WEEE, e l’associazione Laura Prati, si propone di raccogliere i piccoli Raee, dispositivi elettronici di dimensioni inferiori ai 25 cm, come telefoni, cuffie, piccoli elettrodomestici, caricabatterie, mouse e tanto altro. In particolare, i cittadini sono invitati a partecipare agli eventi programmati e a portare i loro vecchi apparecchi per un corretto riciclo.

Claudio Trevisan, assessore all’Ambiente, ha sottolineato il continuo impegno di Cardano al Campo nella promozione della sostenibilità ambientale. «Dopo il grande successo dell’anno scorso, la seconda settimana ecologica segna un altro passo verso l’implementazione della cultura del riciclo. Quest’anno il focus sui Raee è fondamentale, poiché siamo un Comune Riciclone con una media di riciclo dell’84,7%. Tuttavia, il nostro obiettivo è migliorare ulteriormente, soprattutto nella raccolta dei Raee, che oggi rappresentano meno dell’1% del totale, rispetto a una media nazionale dell’1,4%».

C’è dunque un bel margine per migliorare la raccolta dei rifiuti elettronici che rappresentano anche un valore economico importante, oltre che un importante recupero di materiali che hanno a volte un impatto notevole dal punto di vista estrattivo e quindi anche ambientale.

Un’iniziativa di comunità

La specifica attività di recupero dei Raee e di formazione sul tema s’inserisce nella generale campagna di attenzione all’ambiente lanciata dall’amministrazione Aspesi, anche con la costituzione del gruppo “Curiamo Cardano”.

Luciano Cirino, consigliere comunale che coordina “Curiamo Cardano”, ha aggiunto che, sebbene i numeri siano ancora piccoli, l’impegno e la partecipazione sono tangibili. «Abbiamo circa quaranta iscritti, alcuni dei quali molto attivi. Stiamo lavorando per sensibilizzare e coinvolgere sempre più persone, in collaborazione con il Comitato Genitori. È un’opportunità per rafforzare il nostro impegno verso l’ambiente e coinvolgere le famiglie in azioni concrete».

Il programma della Settimana Ecologica

La settimana ecologica avrà inizio il 5 maggio con l’Info Point in Piazza Mercato dalle 9:30 alle 12:00, dove i cittadini potranno portare i loro piccoli RAEE per il riciclo.

Il 6 maggio, alle 20:45, si terrà un incontro pubblico presso la Sala Pertini, in Via Verdi, dedicato all’ecologia cardanese e alla cura del territorio.

Il 9 maggio invece la “tradizionale” attività di raccolta dei rifiuti abbandonati nei boschi, con ritrovo in Via Carreggia alle 14.30 e un rinfresco a metà pomeriggio per tutti i partecipanti.

«Ogni piccolo gesto conta», ha concluso Trevisan, «e insieme possiamo fare la differenza per l’ambiente. Vi aspettiamo numerosi per una settimana di impegno, sensibilizzazione e partecipazione».