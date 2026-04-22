A Varese al via la seconda edizione di “Indovina chi viene a cena”, la cucina come ponte di dialogo
Alla Cooperativa Belforte si è svolta la presentazione dell'iniziativa che promuove l'incontro e la conoscenza tra culture diverse attraverso la condivisione di piatti tipici
Si è svolta alla Cooperativa Belforte di Varese la presentazione della seconda edizione di “Indovina chi viene a cena”, un’iniziativa promossa dall’Associazione 100Venti – associazione culturale di Cgil Varese che propone di condividere il cibo a tavola come occasione di superare barriere culturali e creare convivialità. Un progetto di relazione, ideato e realizzato dalla Rete italiana di cultura popolare di Torino con Fondazione CRT in collaborazione con Comuni e Associazioni di tutta la penisola.
Ad illustrare l’iniziativa Jacques Amani, presidente dell’Associazione emanazione della Cgil di Varese, insieme a Paolo Cassani. Presente alla serata anche un nucleo famigliare proveniente da Gaza, a Varese per curare uno dei figli. Alla cena ha offerto ottimi dolci realizzati in casa per una raccolta fondi.
Alla serata di presentazione a Belforte i presenti hanno potuto gustare un ricco apericena grazie ai i piatti caratteristici di alcune cucine del mondo. Proposte diverse rivolte al palato come ponti di dialogo e conoscenza reciproca.
Protagoniste dell’iniziativa, famiglie che ospiteranno nella loro casa i partecipanti a “Indovina chi viene a cena”: famiglie peruviana, cinese, etiope, egiziana, tunisina, marocchina, rumena, somala, argentina, afgana e di altri luoghi del mondo. Alle cene organizzate lo scorso anno hanno partecipato, complessivamente, una cinquantina di persone.
Le cene nelle case dei nuclei familiari aderenti a questa seconda edizione avranno luogo sabato 16 maggio, sabato 13 giugno e sabato 11 luglio.
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