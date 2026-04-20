A Varese Annalisa Chirico presenta il libro sulle forze dell’ordine “Dalla parte delle divise”
L'incontro si terrà Villa Recalcati lunedì 27 aprile
Appuntamento a Villa Recalcati, a Varese, lunedì 27 aprile alle 11 per la presentazione del libro “Dalla parte delle divise” della giornalista Annalisa Chirico, scritto insieme al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Un incontro che affronta alcuni dei casi di cronaca più discussi degli ultimi anni, mettendo al centro il ruolo e le difficoltà delle forze dell’ordine.
L’incontro a Varese
L’evento, promosso dal segretario SIULP Paolo Macchi e condotto dal direttore di Rete55 Matteo Inzaghi, vedrà la partecipazione del sottosegretario all’Interno Nicola Molteni, che interverrà anche sulle novità del Decreto Sicurezza 2026.
Nel libro, Chirico analizza episodi come le manifestazioni ProPal e altri fatti di cronaca, evidenziando come, in situazioni complesse, gli operatori in divisa finiscano spesso al centro del dibattito mediatico e giudiziario. «Chi fa il proprio mestiere finisce nel tritacarne mediatico» è uno dei temi al centro della riflessione proposta.
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