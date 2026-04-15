A Varese dal 22 al 29 aprile la settimana della salute della donna con visite e consulenze gratuite

Torna dal 22 al 29 aprile 2026 la settimana dedicata alla salute femminile promossa da Fondazione Onda, in occasione della 11ª Giornata nazionale della salute della donna. Anche ASST Sette Laghi aderisce all’iniziativa offrendo una serie di servizi gratuiti di prevenzione e approfondimento rivolti alle donne del territorio.

L’iniziativa si inserisce in un calendario nazionale che punta a sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e dell’accesso a percorsi di cura dedicati, coinvolgendo ospedali e strutture sanitarie in tutta Italia. A Varese, le attività saranno concentrate tra il 27 e il 28 aprile, con appuntamenti su prenotazione. (qui il link)

I servizi del 27 aprile

Nella giornata di lunedì 27 aprile 2026 sono previsti due momenti dedicati alla prevenzione e all’ascolto.

Al Consultorio di Varese, dalle 14:00 alle 17:00, si terrà uno screening per i disturbi dell’umore perinatale, con consulenze mirate alla salute mentale nel periodo della gravidanza e del post parto. La prenotazione è obbligatoria contattando il numero 0332 278727 oppure scrivendo a ambulatorio.ansia@asst- settelaghi.it

Sempre il 27 aprile, ma dalle 09:00 alle 12:00 alla Casa di Comunità di Varese, sarà possibile partecipare allo screening dei disturbi della nutrizione nella giovane età adulta. L’attività è dedicata alla valutazione e alla prevenzione dei disturbi alimentari nelle fasi di transizione della vita. Anche in questo caso è richiesta la prenotazione tramite telefono o email all’indirizzo ambulatorio. disturbialimentari@asst- settelaghi.it

Le attività del 28 aprile

Martedì 28 aprile 2026 tutte le attività si svolgeranno dalle 14:00 alle 17:00 alla Casa di Comunità di Varese, con un programma articolato su più ambiti.

Sono previste iniziative di prevenzione senologica personalizzata, con visite e momenti di sensibilizzazione, oltre a consulenze genetiche oncologiche per la valutazione del rischio.

Accanto agli aspetti clinici, spazio anche al benessere psicologico con un laboratorio di mindfulness, aperto anche alle donne seguite dalla Breast Unit, e un laboratorio psiconutrizionale dedicato al rapporto tra alimentazione e benessere mentale.

Per tutte le attività del 28 aprile è necessaria la prenotazione al numero 392 8255403. Le prenotazioni saranno attive dal 20 aprile, dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria 15:00–18:00.

Una rete di collaborazione

L’iniziativa vede anche il supporto di realtà del territorio impegnate nella lotta contro i tumori e nel sostegno alle pazienti, come CAOS Centro Ascolto Operate Al Seno – Onlus e Varese per l’Oncologia – l’Oncologia per Varese ODV.

Per consultare l’elenco completo dei servizi e le modalità di accesso è possibile visitare il sito dedicato di Fondazione Onda.