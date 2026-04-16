A Varese firmato il protocollo per rimuovere le auto in stato di abbandono nelle aree di Aler

È stato siglato il protocollo d’intesa tra il Comune di Varese e Aler per definire una serie di azioni coordinate che consentano l’intervento immediato per la rimozione di veicoli in stato di abbandono che si trovano in cortili, strade e aree verdi di pertinenza di Aler, con la collaborazione della Polizia Locale. (foto di repertorio)

«Un’azione condivisa – sottolineano il sindaco Davide Galimberti e l’assessore alla Polizia locale Raffaele Catalano – per favorire la piena operatività della Polizia locale e permettere l’immediata rimozione di auto che spesso vengono abbandonate perché si trovano sotto fermo amministrativo o procedura fallimentare, oppure di veicoli abbandonati dei quali non è possibile risalire al proprietario. In questi casi la rimozione tempestiva è necessaria per garantire una maggiore percezione di sicurezza, decoro e vivibilità dei quartieri dove sono presenti gli alloggi popolari, prevenendo situazioni di degrado, oltre che per motivazioni legate alla viabilità».

«Aler, come già sperimentato in altri comuni delle province di sua competenza, anche a Varese ha ritenuto fondamentale intervenire, in maniera strutturata su un problema che incide direttamente sulla qualità della vita nei nostri quartieri – sottolinea il presidente di Aler Varese, Stefano Cavallin –. La rimozione dei veicoli abbandonati rappresenta un segnale concreto non solo sul piano del decoro, ma soprattutto della sicurezza e della vivibilità degli spazi comuni, in particolare nei contesti di edilizia popolare, dove la tempestività degli interventi è fondamentale anche per prevenire situazioni di degrado sociale».