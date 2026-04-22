A Varese il 25 aprile a teatro: un’esperienza di memoria, arte e consapevolezza

“RADICI”, di e con Antonio Anzilotti De Nitto, è un monologo drammatico che attraversa il tempo e la memoria, dando voce a storie spesso dimenticate legate allo sterminio nazifascista

Ci sono date che non sono solo ricorrenze.

Sono radici.

Per il 25 aprile, M.Art.E Scuola dello Spettacolo sceglie di celebrare la Festa della Liberazione attraverso il linguaggio dell’ARTE, portando in scena, all’interno della rassegna ORIGINS 2026, uno spettacolo intenso e necessario.

“RADICI”, di e con Antonio Anzilotti De Nitto, è un monologo drammatico che attraversa il tempo e la memoria, dando voce a storie spesso dimenticate legate allo sterminio nazifascista.

Una vita può spezzarsi, dissolversi, scomparire.

Ma le sue radici restano. Come quelle di un albero, continuano a vivere nella terra e diventano storia.

Attraverso una serie di monologhi, lo spettacolo riporta alla luce frammenti di vite segnate dalla persecuzione della “diversità”, tema centrale dell’opera. Un punto di vista estremo, quello di un periodo storico in cui il “diverso” veniva ghettizzato, deportato e sterminato, diventa chiave narrativa per una riflessione che si estende fino al presente.

In scena prendono forma tre storie intrecciate: un uomo che si racconta senza vergogna, un pugile dal talento unico e dalla vitalità di fuoco, e un ragazzo stanco della solitudine. Tre esistenze che restituiscono umanità, complessità e profondità a vicende troppo spesso ridotte a numeri.

Lo spettacolo, apprezzato dalla critica e dal pubblico, ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui il premio come Miglior Attore al Festival Palco Errante, una Menzione Speciale al Roma Fringe Festival e diversi premi al Roma Comic Off.

Antonio Anzilotti De Nitto, attore, autore e psicologo, costruisce un racconto che unisce rigore storico e sensibilità artistica, dando vita a un’esperienza teatrale che coinvolge e interroga lo spettatore.

L’appuntamento è fissato per il 25 aprile alle ore 20.30 presso la sede di M.Art.E, in via Cavour 30 a Varese. Lo spettacolo ha una durata di 50 minuti ed è consigliato a partire dagli 8 anni.

NECESSARIA PRENOTAZIONE AL SEGUENTE LINK: https://www.martevarese.it/origins/26/radici-25-aprile-ore-2030/

Per assistere è necessario essere soci dell’associazione M.Art.E. Il costo del biglietto è di 12 euro per i soci, mentre per i nuovi soci è previsto un ingresso agevolato di 5 euro, a cui si aggiunge la tessera associativa annuale di 10 euro.

Per l’occasione è stata attivata una collaborazione con l’Istituto Studi e Ricerca “Calogero Marrone”, realtà impegnata nello studio della storia contemporanea, dell’antifascismo e della Resistenza: i soci dell’Istituto potranno accedere allo spettacolo al costo di 12 euro senza necessità di tesseramento M.Art.E.

Un’iniziativa che unisce teatro e memoria, offrendo al pubblico un’occasione di riflessione su una pagina fondamentale della storia, ancora oggi capace di interrogare il presente.