A Varese il presidio per la Palestina “Rompiamo il silenzio”

Un nuovo momento di mobilitazione a Varese per la Palestina. Sabato 11 aprile, dalle 16.30 alle 17.30, è in programma un presidio in piazza del Garibaldino promosso dal Comitato varesino per la Palestina insieme alla rete della “Tenda per la Palestina e contro le armi”.

Lo slogan scelto è “Rompiamo il silenzio”, che richiama l’urgenza, secondo gli organizzatori, di riportare al centro del dibattito pubblico quanto sta accadendo nei territori palestinesi. L’appuntamento prevede un presidio di un’ora nel cuore della città, con l’obiettivo di informare, sensibilizzare e coinvolgere la cittadinanza sulle iniziative in corso e sulle campagne sostenute a livello locale.

Nel testo che accompagna la mobilitazione, il Comitato esprime una dura presa di posizione nei confronti delle politiche del governo israeliano, chiedendo una reazione netta da parte delle istituzioni italiane ed europee. Tra le richieste avanzate vi sono la sospensione degli accordi con Israele, l’adozione di sanzioni e un embargo militare e commerciale, insieme a una più ampia pressione politica sulle istituzioni. Viene inoltre promossa la partecipazione attiva dei cittadini attraverso iniziative di boicottaggio economico e culturale e un impegno quotidiano per contrastare le logiche di guerra anche a livello locale.

L’appuntamento di sabato si inserisce in un contesto di iniziative che negli ultimi mesi hanno visto una crescente partecipazione sul territorio, tra presìdi, incontri e momenti di sensibilizzazione, anche a Varese e provincia.