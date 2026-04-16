A Varese la sfida d’improvvisazione teatrale accende il palco: finale del Torneo del Nano Blu

Sabato 18 aprile 2026, alle ore 21.00, al Teatro della Scuola Piccola England di Varese, I SenzaTesto presentano la finale del Torneo del Nano Blu, uno spettacolo di improvvisazione teatrale che unisce comicità, fantasia e colpi di scena creati interamente sul momento.

Il Nano Blu, simbolo dello spirito dell’improvvisazione, è ancora prigioniero. Dopo due serate di sfide e prove imprevedibili, tre compagnie sono arrivate alla finale e si contenderanno la possibilità di liberarlo: la Compagnia della Bisboccia (Traccia Libera – Brescia), la Compagnia del Mattoncino (Replay – Merate, Milano) e i Cala-mai (I SenzaTesto – Varese).

Guidate da Dandalf, misteriosa guida dello spirito, le squadre affronteranno una serie di giochi teatrali completamente improvvisati, costruiti a partire dai suggerimenti del pubblico. Nessun copione, nessuna preparazione: tutto nasce in tempo reale, rendendo ogni scena unica e irripetibile.

Durante lo spettacolo, comicità, narrazione e fantasia si intrecciano in un viaggio teatrale leggero e coinvolgente, arricchito dalla musica dal vivo che accompagna e ispira le improvvisazioni. Sarà il pubblico, attraverso il proprio voto, a decretare la compagnia vincitrice e a decidere se il Nano Blu tornerà finalmente libero.

Dettagli evento

Finale del Torneo del Nano Blu

Sabato 18 aprile 2026, ore 21.00

Teatro della Scuola Piccola England – via Stadio 38, Varese

Prenotazioni e info a questo link

Whatsapp 347 0092589, email: isenzatesto@gmail.com