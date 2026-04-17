A Varese spaccata nella notte a Biumo, danni per migliaia di euro
Colpita una macelleria e un negozio di abbigliamento e casalinghi fra le vie Merini, Carcano e Tonale
Un negozio di abbigliamento e casalinghi. Una macelleria. Un’attività di ricambi d’auto dove il furto con spaccata è risultato solo tentato.
Per il resto delle attività la notte “brava“ appena passata è stata un susseguirsi di danni per le effrazioni subite e almeno in un caso, in quello della macelleria, per l’asportazione di alcuni salumi. È quanto avvenuto questa notte – dunque fra giovedì e venerdì – nella zona fra le vie Tonale, Adamoli, Carcano e Merini, di fatto nell’area prospiciente la strada ferrata che porta alla stazione delle Nord.
In un caso come si accennava sono stati sottratti prodotti alimentari, mentre nell’altra spaccata non è quantificabile ancora l’entità del furto. Hanno resistito invece le vetrine del ricambi auto che ha subito un tentativo di effrazione attraverso il lancio di un oggetto contro i vetri, che hanno tenuto (a differenza del furto avvenuto alcuni anni fa andato purtroppo a segno).
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