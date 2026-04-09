A ventidue anni apre un’impresa funebre a Mornago: la scelta controcorrente di Simone Michelin

A ventidue anni, mentre molti coetanei stanno ancora cercando la propria strada, Simone Michelin ha deciso di imboccarne una precisa, impegnativa e tutt’altro che scontata: quella delle onoranze funebri. A Mornago ha aperto l’impresa Onoranze Funebri Michelin, una realtà giovane che punta su sensibilità, presenza e trasparenza. Una scelta controcorrente, che nasce però da una forte consapevolezza personale e dal desiderio di essere davvero utile alle persone nei momenti più delicati.

Lo abbiamo intervistato per capire cosa significa oggi intraprendere questo lavoro, da giovane, e con quale visione.

Simone, sei giovanissimo, classe 2004e hai già compiuto una scelta professionale decisamente coraggiosa e fuori dagli schemi. Cosa ti ha spinto verso questo settore?

È una scelta che nasce da una forte consapevolezza personale. Ho sempre sentito il bisogno di fare un lavoro che mi permettesse di essere davvero utile alle persone nei momenti più delicati. Non è una strada “tradizionale” per un ragazzo della mia età, ma proprio per questo l’ho sentita mia. Ho scelto di costruire qualcosa di concreto, basato sul rispetto, sull’ascolto e sulla responsabilità. Da qui nasce Onoranze Funebri Michelin, con l’obiettivo di offrire un servizio autentico e vicino alle persone.

Prima di metterti in proprio hai fatto esperienza nel settore? C’è stato un momento in cui hai capito che era la tua strada?

Sì, ho lavorato come dipendente in altre realtà del settore ed è stata un’esperienza fondamentale. Ho imparato non solo gli aspetti pratici e organizzativi, ma soprattutto l’importanza del rapporto umano con le famiglie. Non c’è stato un momento preciso, ma un insieme di esperienze che mi hanno fatto capire che questo sarebbe stato il mio percorso. A un certo punto ho sentito il bisogno di fare questo lavoro a modo mio, mettendo al centro sensibilità, presenza e trasparenza.

Che tipo di formazione è richiesta oggi per svolgere questo lavoro? E cosa significa per te aggiornarti?

Oggi la formazione è sempre più strutturata: ci sono corsi specifici, aggiornamenti normativi e percorsi professionali che permettono di acquisire competenze tecniche indispensabili. Per me frequentare i corsi non è solo un obbligo, ma un modo per crescere continuamente e offrire un servizio sempre più qualificato. Le competenze tecniche sono importanti, ma ciò che fa davvero la differenza sono quelle umane: empatia, capacità di ascolto, discrezione e rispetto. Saper stare accanto alle persone nel momento del dolore è qualcosa che si costruisce nel tempo.

Spesso si pensa a questo lavoro come a qualcosa di “grigio”. Che rapporto hai con il lutto, da giovane?

Capisco questa percezione, ma per me non è un lavoro “grigio”. È un lavoro che ha a che fare con la vita, con i legami e con il valore dei ricordi. Il lutto è una parte inevitabile dell’esistenza e affrontarlo ogni giorno mi ha insegnato a dare più valore alle cose importanti. Lo vivo con grande rispetto, ma anche con la volontà di portare un approccio più umano e contemporaneo: accompagnare le persone con discrezione, ma anche con sensibilità e attenzione ai dettagli.

Perché hai scelto Mornago per aprire la tua attività? È una scelta controcorrente o un segnale di fiducia nel territorio?

Ho scelto Mornago perché è un territorio in cui credo molto, dove sentivo ci fosse spazio per portare un servizio attento, moderno e vicino alle persone. Aprire qui è stato prima di tutto un segnale di fiducia: nel territorio, nelle relazioni e nella possibilità di fare bene questo lavoro. Una realtà giovane può portare un approccio nuovo, maggiore disponibilità, attenzione alla comunicazione, trasparenza e flessibilità, affiancandosi alle realtà storiche con uno stile diverso.

Al di là dell’impresa, cosa significa per te questo lavoro? Qual è l’aspetto più delicato?

Per me è prima di tutto un servizio alle persone. È esserci quando serve davvero. Ho voluto creare qualcosa che andasse oltre il semplice servizio, mettendo al centro la relazione umana. L’aspetto più delicato è entrare, anche solo per un momento, nella vita delle famiglie in una fase di grande fragilità: serve rispetto, sensibilità e molta attenzione. Il valore che metto al centro è la fiducia. Le famiglie si affidano completamente a te e non puoi permetterti di deluderle, né sul piano umano né su quello professionale.

Quali servizi offrite e quanto conta la trasparenza? Siete disponibili anche fuori orario?

Offriamo un servizio completo: dalla gestione delle pratiche burocratiche all’organizzazione del funerale, dall’allestimento alla cura di ogni dettaglio, fino al supporto alla famiglia anche dopo la cerimonia. La trasparenza è fondamentale: in un momento così delicato le persone devono sentirsi tutelate anche sotto l’aspetto economico, per questo i preventivi sono chiari e senza sorprese. Siamo disponibili 24 ore su 24, perché questo lavoro non ha orari. Essere reperibili significa essere un punto di riferimento concreto quando ce n’è più bisogno.

Onoranze Funebri Michelin

Via A. Sciesa 5, Mornago

Tel. 0331073175

Email: michelin@onoranzefunebrimichelin.it

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