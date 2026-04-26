A Verbania il grande spettacolo della vela con il Campionato Italiano Surprise

Dal 1° al 3 maggio 2026 Verbania ospiterà il Campionato Italiano Surprise Open, uno degli appuntamenti più attesi della stagione velica nazionale. Le regate si svolgeranno nelle acque del Lago Maggiore tra Intra e Ghiffa, con base operativa al Circolo Velico Canottieri Intra.

Tre giorni di vela sul Lago Maggiore

L’evento è organizzato dal Circolo Velico Canottieri Intra su delega della Federazione Italiana Vela e con la condivisione del CONI, in collaborazione con i circoli della Verbano Sailing. La manifestazione gode inoltre del patrocinio di Regione Piemonte e dei Comuni di Verbania e Ghiffa.

Il campo di regata, tra Intra e Ghiffa, rappresenta uno degli scenari più apprezzati del lago, capace di attirare equipaggi provenienti non solo dal territorio ma anche da altre zone d’Italia e dall’estero.

Il programma della manifestazione

Il campionato si articolerà su tre giornate. Venerdì 1° maggio sarà dedicato all’accoglienza degli equipaggi e alle operazioni di verifica delle imbarcazioni, secondo le norme stabilite dalla classe e con il supporto dei tecnici della Federazione Italiana Vela.

Nel pomeriggio, alle ore 17, è prevista la conferenza stampa al Centro Eventi del Teatro Maggiore di Verbania, con la presentazione ufficiale del campionato alla presenza delle autorità.

Le regate entreranno nel vivo sabato 2 e domenica 3 maggio, con partenza delle prove alle 8.30. In acqua saranno disputate sei prove complessive, sotto la direzione del Comitato di Regata e con la presenza dei giudici federali.

In palio il titolo italiano 2026

Al termine delle regate di domenica sarà proclamato l’equipaggio vincitore del Campionato Italiano Surprise 2026. La cerimonia di premiazione si terrà alla base nautica del Circolo Velico Canottieri Intra.

Un evento che unisce sport, spettacolo e promozione del territorio, confermando il Lago Maggiore come punto di riferimento per la vela a livello nazionale.