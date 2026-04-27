A Verghera festa grande ai “Giardinetti” per il 25 aprile. E per il 1° maggio la Cooperativa apre a tutti il pranzo

Ci sono luoghi che non sono solo spazi fisici, ma custodi di una memoria collettiva che attraversa i decenni. Uno di questi è senza dubbio il “Giardinetto” della Cooperativa Edificatrice e di Consumo “La Nazionale” di Verghera, istituzione secolare della frazione di Samarate: dalla banda alle feste popolari, l’album di famiglia di Verghera è pieno di foto che hanno come sfondo questo luogo.

E anche sabato 25 aprile i Giardinetti hanno vissuto un momento di profonda convivialità e partecipazione.

Come mostrano le immagini della giornata, sotto l’ombra rinfrescante degli alberi dei “Giardinetti” di proprietà, soci e amici si sono ritrovati per il tradizionale pranzo della Liberazione. Un appuntamento che ha confermato quanto sia forte il legame tra la Cooperativa e il suo territorio: un clima disteso e gioioso, tavolate affollate sull’erba e il fumo delle griglie accese gestite con allegria, simbolo di una comunità che ama stare insieme all’aria aperta.

Pranzare insieme ai “Giardinetti” significa onorare una tradizione che vede la cooperazione come uno stile di vita autentico. Famiglie, anziani e giovani uniti dalla voglia di celebrare i valori della libertà e della solidarietà in un contesto semplice e genuino, sotto un cielo terso e circondati dal verde nel mezzo del paese di Verghera.

Prossimo appuntamento: il pranzo del 1° maggio. Aperto a tutti

Sull’onda dell’entusiasmo e del grande successo di partecipazione del 25 Aprile, le Cooperative di Verghera e Samarate sono già pronte a replicare per la Festa dei Lavoratori.

Il pranzo del 1° Maggio rappresenta un’occasione speciale: quest’anno, infatti, l’invito è aperto non solo ai soci, ma esplicitamente anche agli “amici”, ovvero a tutta la cittadinanza e a chiunque voglia scoprire il calore di questa comunità.

Sarà un’altra giornata da vivere tra i profumi della cucina nostrana e la bellezza semplice dei Giardinetti, trasformando una ricorrenza civile in una grande festa popolare.

Il Menù Ricco e della Tradizione:

Per l’occasione è stato preparato un menù decisamente invitante: aperitivo con cocktail della casa, Analcolico e Spritz, accompagnati da Pizzette e Salatini. Antipasti: Prosciutto crudo e kiwi, Salame del fattore, Pancetta alle erbe, Coppa di zibello, Vitello tonnato in finger, Bruschetta al pomodoro. Primo: Un doppio assaggio con Risotto salvia e prosecco e Cannelloni al brasato. Secondo: Cima alla genovese con patate al rosmarino. Dolce: Torta chantilly crema e fragole delle Cooperative.Inclusi Acqua, Vino Bianco e Rosso, Caffè ed ammazza caffè.

L’appuntamento è per venerdì 1° Maggio 2026 alle ore 12:30 ai Giardinetti.

I costi previsti sono: soci cooperativa: € 25,00 Amici: € 32,00

È possibile richiedere un menù vegetariano o per celiaci al momento della prenotazione.

Le prenotazioni sono obbligatorie e devono pervenire entro Lunedì 27 Aprile ai seguenti numeri:

Per Verghera: Carlo 377 – 1292694

Per Samarate: Mario 347 – 0445386