A Vergiate teatro per tutti: tre appuntamenti a ingresso libero
Dalla memoria della Resistenza ai racconti contemporanei, il cartellone offre spettacoli diversi pensati per coinvolgere un pubblico ampio e variegato
A Vergiate torna il teatro con una rassegna diffusa tra primavera e inizio estate. Il Comune, insieme all’Assessorato alla Cultura e alle realtà del territorio, propone tre appuntamenti a ingresso libero tra aprile, maggio e giugno 2026, tra Sala civica Marchetti e Corgeno.
La “Piccola rassegna teatrale” coinvolge compagnie e artisti diversi, con spettacoli che spaziano tra memoria, racconto e teatro contemporaneo, offrendo occasioni culturali accessibili a tutta la cittadinanza.
Tre spettacoli tra aprile e giugno
Il primo appuntamento è in programma mercoledì 22 aprile alle 20.45 alla Sala civica Marchetti con “Partigiane” della compagnia Luna e Gnac, uno spettacolo che richiama storie e testimonianze legate alla Resistenza.
Si prosegue il 13 maggio al CAG di Corgeno, alle 19.30, con “Racconti di zafferano” di Maria Pilar Pérez Aspa. La serata prevede anche una cena con paella, su prenotazione e con posti limitati.
La rassegna si chiude il 13 giugno, di nuovo alla Sala civica Marchetti alle 20.45, con “Fermata inattesa” della Compagnia dell’Armadillo.
Cultura diffusa sul territorio
L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Comune di Vergiate, Assessorato alla Cultura e associazioni locali, con l’obiettivo di portare il teatro in diversi spazi del territorio e coinvolgere pubblici differenti. Tutti gli spettacoli sono a ingresso libero, confermando la volontà di rendere la proposta culturale accessibile e partecipata.
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