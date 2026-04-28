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A Viggiù un bando per i giovani: mille euro per realizzare progetti per la comunità

L’iniziativa mette in palio un contributo complessivo di 1000 euro, destinato a uno o più progetti legati ad ambiti come eventi, sport, cultura e momenti di aggregazione

giovani generica

Dare spazio alle idee dei giovani e trasformarle in realtà per il territorio. A Viggiù prende il via un’open call rivolta ai ragazzi tra i 14 e i 20 anni, chiamati a proporre progetti per la comunità.

L’iniziativa mette in palio un contributo complessivo di 1000 euro, destinato a uno o più progetti legati ad ambiti come eventi, sport, cultura e momenti di aggregazione. Un’occasione per trasformare le idee in realtà, migliorando il territorio e rafforzando il senso di comunità.

La call è promossa dall’educativa di strada della cooperativa Lotta Contro l’Emarginazione, in collaborazione con il Comune di Viggiù. L’obiettivo è stimolare la partecipazione attiva e il protagonismo giovanile, dando spazio alle nuove generazioni e valorizzando la loro capacità di immaginare iniziative per il paese.

Per partecipare è sufficiente presentare un progetto, anche semplice. È richiesta un’idea chiara, con obiettivi definiti e l’indicazione dei destinatari. I gruppi dovranno essere composti da almeno tre persone, di cui almeno una residente a Viggiù. Fondamentale che la proposta abbia una ricaduta concreta sul territorio.

Le proposte dovranno essere inviate all’indirizzo email giulia.ossola@cooplotta.org entro il 10 maggio. I partecipanti verranno ricontattati e potranno prendere parte a una serie di incontri di accompagnamento, durante i quali saranno guidati dagli educatori nella realizzazione delle loro idee. Un percorso che punta non solo a premiare i progetti migliori, ma anche a costruire competenze, relazioni e nuove opportunità.

Tutte le informazioni e i dettagli sono disponibili al link: https://qr.scanned.page/uploads/pdf/1VPaIo_e313e61c27a8432d.pdf

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Pubblicato il 28 Aprile 2026
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