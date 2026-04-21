Venerdì 24 aprile un incontro dedicato alle pratiche estetiche femministe dall’Ottocento a oggi. Appuntamento nel pomeriggio con interventi e rinfresco finale

Si tiene venerdì 24 aprile dalle 16:00 alle 18:30, a Villa Toeplitz a Varese la presentazione del volume Donna arte società. Pratiche estetiche femministe dalla metà dell’Ottocento a oggi, un appuntamento dedicato all’evoluzione delle pratiche artistiche femministe nel corso degli ultimi due secoli.

Il libro, curato da Laura Facchin e Massimiliano Ferrario, riflette sulle trasformazioni dell’estetica e del ruolo delle donne nell’arte dalla seconda metà dell’Ottocento fino ai giorni nostri.

La presentazione si svolge negli spazi di Villa Toeplitz, in viale G. B. Vico 46. Al termine dell’incontro è previsto un rinfresco, durante il quale si potrà dialogare con i relatori e gli altri partecipanti.

L’evento è organizzato dal Centro di Ricerca sulla Storia dell’Arte contemporanea e si inserisce nelle iniziative del Centro internazionale di Ricerca per le Storie locali e le Diversità culturali dell’Università dell’Insubria.