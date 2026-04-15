A Villa Truffini la fotografia racconta il territorio con “Frammenti di luce”

Due giornate aperte al pubblico con ingresso libero per scoprire immagini e interpretazioni artistiche che raccontano paesaggi, emozioni e identità locali

Si intitola “Frammenti di luce” la mostra fotografica in programma il 2 e 3 maggio a Tradate, negli spazi di Villa Truffini. L’iniziativa, a ingresso libero dalle 9.30 alle 18.30, propone un percorso visivo dedicato alla valorizzazione del territorio attraverso gli scatti di cinque autori locali.

L’esposizione nasce con l’obiettivo di mettere in luce, attraverso la fotografia, paesaggi, dettagli e atmosfere del territorio. Un racconto per immagini che invita il pubblico a osservare con occhi nuovi luoghi quotidiani e scorci meno conosciuti.

Promossa con il patrocinio del Comune di Tradate e in collaborazione con l’Associazione Fazzoletti Bianchi, la mostra si inserisce nel calendario delle iniziative culturali cittadine, offrendo un’occasione di incontro tra artisti e visitatori.

Gli autori in esposizione

A esporre sono cinque fotografi che, con sensibilità e stili differenti, interpretano il tema della luce e del paesaggio:

Wilma Cavazzini

Dora Maria De Rosa

Domenico Semeraro

Mauro Limido

Gianpietro Toniolo

Le loro opere costruiscono un percorso variegato che spazia dalla fotografia naturalistica ai dettagli urbani, con uno sguardo attento alla bellezza del quotidiano.

Box informazioni

Evento: Frammenti di luce – Mostra fotografica

Date: 2 e 3 maggio

Orari: dalle 9.30 alle 18.30

Luogo: Villa Truffini, Corso Paolo Bernacchi 2, Tradate

Organizzatori: Comune di Tradate (patrocinio), Associazione Fazzoletti Bianchi

Ingresso: libero

