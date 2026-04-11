A Volandia arriva il modellino del Duomo: inaugurata la sezione “Milano e il volo”

Lo stupore sui volti indica subito la meraviglia di un “modellino” in scala 1 a 25 del Duomo di Milano. Volandia mette a segno un altro bel colpo per accrescere le opere all’interno del parco museale: la cattedrale meneghina in miniatura, 6,30 metri di lunghezza, 3,72 di larghezza, 4,32 di altezza, è il cuore simbolico della nuova sezione tematica “Milano e il volo”, inaugurata il 10 aprile con il patrocinio del Comune di Milano.

Il modellino, donato da Swissminiatur AG e completamente restaurato dopo i danni causati da un violento evento atmosferico, non è solo un pezzo da esposizione: è il punto d’ingresso visivo e narrativo di un percorso che racconta il ruolo centrale di Milano nello sviluppo dell’aeronautica, dai pionieri dell’aviazione fino alle eccellenze industriali contemporanee.

Caproni, Forlanini e i padri del volo lombardo.

La nuova area, collocata in un punto di passaggio strategico nella parte finale del percorso museale, dedica ampio spazio alla tradizione aeronautica lombarda. Protagonisti come Gianni Caproni e la sua famiglia, e figure come Enrico Forlanini tra i primi sperimentatori del volo meccanico emergono come pilastri di una storia in cui Milano ha trasformato il sogno del volo in realtà industriale concreta.

«Con questa nuova sezione Volandia compie un ulteriore passo nel rafforzare il proprio legame con Milano e con la sua straordinaria tradizione aeronautica», ha dichiarato il presidente Marco Reguzzoni. «Raccontare questa storia significa valorizzare un patrimonio unico di ingegno e lavoro, rendendolo accessibile a un pubblico sempre più ampio. Ringrazio il Comune di Milano per il patrocinio, a dimostrazione di come Volandia sappia raccontare e valorizzare il legame tra territorio e innovazione».

Milano, città del cielo

Entusiasta anche l’assessore comunale all’Edilizia Residenziale Pubblica, Fabio Bottero: «Da Leonardo a Forlanini, la cultura del volo fa parte della storia di Milano. L’aviazione e l’industria aeronautica hanno trovato nel nostro territorio ambizione, volontà di sperimentare e capacità tecnologiche, ma anche il sostegno di imprese pronte a investire in un settore così innovativo». L’assessore ha sottolineato come la nuova sezione sappia valorizzare questo patrimonio soprattutto per i visitatori più giovani.

Sul fronte transfrontaliero, la presenza del modellino svizzero apre a una sinergia turistica inedita. «Con Swissminiatur a Volandia si è creata una sinergia tra Regione Lombardia e Canton Ticino molto importante», ha commentato Joël Vuigner, direttore di Swissminiatur: in meno di un’ora, ha spiegato, è possibile scoprire due regioni diverse e complementari.

Il volume su Milano e il volo

A completare il progetto culturale, è in arrivo anche il volume Milano città del cielo. Storia e presente del primato nel volo, scritto da Marco Reguzzoni ed Edoardo Zanzi: un libro che ripercorre il profondo legame tra il capoluogo lombardo e la storia dell’aviazione, in ideale continuità con quanto Volandia racconta tra le sue sale.