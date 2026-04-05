A8 Milano-Varese, chiuso lo svincolo di Castellanza in entrata per lavori

Per lavori di manutenzione e rifacimento infrastrutturale, sono previste alcune chiusure sulle autostrade di Milano e della provincia nei prossimi giorni.

A8 Milano-Varese

Sulla A8, per consentire lavori di rifacimento delle barriere antirumore, sarà chiuso lo svincolo di Castellanza in entrata verso Milano nei seguenti giorni e orari:

dalle 21:00 di mercoledì 8 alle 5:00 di giovedì 9 aprile;

dalle 21:00 di venerdì 10 alle 5:00 di sabato 11 aprile.

In alternativa, si consiglia di entrare allo svincolo di Legnano.

A52 Tangenziale nord di Milano

Sulla A52, per lavori a cura di Milano Serravalle Milano Tangenziali, sarà chiuso lo svincolo di Bollate Novate in entrata verso Monza dalle 22:00 di mercoledì 8 aprile alle 5:00 di giovedì 9 aprile.

In alternativa, si consiglia di utilizzare gli svincoli di Baranzate o Bollate C.

Si raccomanda agli automobilisti di prestare attenzione alla segnaletica e di pianificare percorsi alternativi per evitare disagi.