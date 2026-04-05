Varese News

Archivio

A8 Milano-Varese, chiuso lo svincolo di Castellanza in entrata per lavori

La chiusura dalle 21:00 di mercoledì 8 alle 5:00 di giovedì 9 aprile e dalle 21:00 di venerdì 10 alle 5:00 di sabato 11 aprile

lavori autostrada notte

Per lavori di manutenzione e rifacimento infrastrutturale, sono previste alcune chiusure sulle autostrade di Milano e della provincia nei prossimi giorni.

A8 Milano-Varese
Sulla A8, per consentire lavori di rifacimento delle barriere antirumore, sarà chiuso lo svincolo di Castellanza in entrata verso Milano nei seguenti giorni e orari:

dalle 21:00 di mercoledì 8 alle 5:00 di giovedì 9 aprile;
dalle 21:00 di venerdì 10 alle 5:00 di sabato 11 aprile.

In alternativa, si consiglia di entrare allo svincolo di Legnano.

A52 Tangenziale nord di Milano
Sulla A52, per lavori a cura di Milano Serravalle Milano Tangenziali, sarà chiuso lo svincolo di Bollate Novate in entrata verso Monza dalle 22:00 di mercoledì 8 aprile alle 5:00 di giovedì 9 aprile.
In alternativa, si consiglia di utilizzare gli svincoli di Baranzate o Bollate C.

 

Si raccomanda agli automobilisti di prestare attenzione alla segnaletica e di pianificare percorsi alternativi per evitare disagi.

Tutti gli eventi

di aprile  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 05 Aprile 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.