A8 Milano-Varese, chiuso lo svincolo di Castellanza in entrata per lavori
La chiusura dalle 21:00 di mercoledì 8 alle 5:00 di giovedì 9 aprile e dalle 21:00 di venerdì 10 alle 5:00 di sabato 11 aprile
Per lavori di manutenzione e rifacimento infrastrutturale, sono previste alcune chiusure sulle autostrade di Milano e della provincia nei prossimi giorni.
A8 Milano-Varese
Sulla A8, per consentire lavori di rifacimento delle barriere antirumore, sarà chiuso lo svincolo di Castellanza in entrata verso Milano nei seguenti giorni e orari:
dalle 21:00 di mercoledì 8 alle 5:00 di giovedì 9 aprile;
dalle 21:00 di venerdì 10 alle 5:00 di sabato 11 aprile.
In alternativa, si consiglia di entrare allo svincolo di Legnano.
A52 Tangenziale nord di Milano
Sulla A52, per lavori a cura di Milano Serravalle Milano Tangenziali, sarà chiuso lo svincolo di Bollate Novate in entrata verso Monza dalle 22:00 di mercoledì 8 aprile alle 5:00 di giovedì 9 aprile.
In alternativa, si consiglia di utilizzare gli svincoli di Baranzate o Bollate C.
Si raccomanda agli automobilisti di prestare attenzione alla segnaletica e di pianificare percorsi alternativi per evitare disagi.
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