Accordo tra il Comune di Solaro e l’associazione “Controllo del Vicinato” per la sicurezza nei quartieri

Il Comune di Solaro rafforza la collaborazione con l’Associazione Controllo del Vicinato con la firma di una convenzione ufficiale. Una scelta che arriva dopo la concessione di uno spazio dedicato a Casa Brollo e che punta a strutturare in modo più chiaro e condiviso il lavoro svolto sul territorio.

L’accordo nasce dalla volontà dell’Amministrazione comunale di riconoscere il ruolo crescente dei volontari, sempre più presenti nei quartieri e attivi nelle attività di sorveglianza. La convenzione servirà anche a disciplinare aspetti burocratici rilevanti, come il trattamento dei dati personali, oltre a definire con precisione ruoli, diritti e doveri delle parti coinvolte.

«L’Amministrazione comunale riconosce e apprezza il ruolo svolto dagli appartenenti all’Associazione Controllo del Vicinato ed il lavoro portato avanti dai Coordinatori dei singoli gruppi territoriali – spiega l’assessore alla Polizia locale Serena Nasta – L’intenzione è quella di continuare a supportare le loro attività nel tempo, attraverso un proficuo scambio di vedute, sinergie e progetti».

L’Associazione Controllo del Vicinato svolge infatti una funzione che va oltre la semplice vigilanza. L’obiettivo è creare una rete tra residenti, rafforzando la coesione sociale e favorendo una maggiore attenzione verso ciò che accade nei quartieri.

Tra le attività principali ci sono la segnalazione alle autorità e alle forze dell’ordine di situazioni sospette o di pericolo, la promozione della solidarietà tra vicini e la diffusione di informazioni utili su temi come la prevenzione delle truffe.

Negli ultimi anni, anche grazie alla collaborazione con il Comune, sono stati organizzati diversi incontri informativi rivolti alla cittadinanza, con una buona partecipazione.

Per chi desidera conoscere da vicino l’attività dell’associazione o entrare a farne parte, la sede di Casa Brollo è aperta ogni secondo giovedì del mese, dalle 20,30 alle 21,30.