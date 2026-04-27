Acinque in assemblea a Monza: bilancio approvato, utile stabile e investimenti per 69 milioni nel 2025
L’assemblea degli azionisti ha approvato il bilancio consolidato confermando risultati in linea con l’anno precedente e una strategia orientata alla crescita sostenibile
L’assemblea degli azionisti di Acinque Spa ha approvato il bilancio 2025, confermando risultati solidi in linea con l’anno precedente e dando il via libera alla distribuzione dei dividendi. La riunione si è svolta questa mattina, lunedì 27 aprile a Monza, con la presenza del 91,7% del capitale sociale.
Risultati economici stabili
Il gruppo ha chiuso l’esercizio con un utile netto di 21,04 milioni di euro, sostanzialmente in linea con i 21,06 milioni del 2024, nonostante un contesto internazionale definito complesso.
L’Ebitda si attesta a 97,7 milioni di euro, in lieve calo rispetto ai 100,5 milioni dell’anno precedente, mentre l’Ebit raggiunge i 38 milioni (46 milioni nel 2024).
Nel corso del 2025 Acinque ha realizzato investimenti per 69,8 milioni di euro, con l’obiettivo di garantire continuità e sviluppo nei territori serviti. Migliora anche la posizione finanziaria, con un indebitamento netto sceso a 170,3 milioni di euro.
Cresce l’impegno sulla sostenibilità
Per il secondo anno consecutivo il gruppo ha integrato la rendicontazione di sostenibilità nel bilancio consolidato, in linea con le normative europee. In crescita anche la quota di investimenti allineati alla Tassonomia UE, passata dal 35% al 49% del totale.
Un dato che evidenzia l’attenzione crescente verso progetti a maggiore impatto ambientale e l’utilizzo di strumenti di finanza sostenibile.
Dividendi agli azionisti
L’assemblea ha approvato la proposta del consiglio di amministrazione di distribuire un dividendo lordo di 0,085 euro per azione. Il pagamento è previsto per l’8 luglio 2026, secondo il calendario di Borsa.
Nel corso della seduta è stata approvata anche la politica di remunerazione per il 2026, insieme al parere favorevole sui compensi corrisposti nell’esercizio 2025.
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