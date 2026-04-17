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Acqua San Bernardo Cantù – Openjobmetis Varese, la partita in diretta

Il derby più atteso può valere la salvezza per i brianzoli o una fetta di playoff per i biancorossi. Si gioca senza tifosi ospiti domenica 19 aprile dalle 19 a Desio: seguite il match in #direttavn

direttavn basket

Cantù per la salvezza, Varese per i playoff: torna in scena l’attesissimo derby lombardo nella cornice del PalaDesio dove si giocherà domenica 19 aprile dalle ore 19 senza tifosi ospiti. VareseNews racconterà l’evento sportivo con la consueta #direttaVN aperta dal venerdì pomeriggio che prevede, dalle 18,15 circa di domenica, la cronaca minuto per minuto.
Il live è offerto da Finazzi SerramentiConfident, Nicora e Camera Condominiale Varese. La diretta si apre in questa pagina (in basso; attendete qualche secondo per il caricamento) così come la chat per commentare il match insieme a noi. Se ci fossero problemi di visualizzazione, vi consigliamo di CLICCARE QUI.

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Pubblicato il 17 Aprile 2026
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