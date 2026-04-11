Ad Albizzate il raduno dei sindaci delle ragazze e dei ragazzi: il giuramento che accende la democrazia dei più giovani
Lunedì 13 aprile il Terzo Raduno Nazionale dei Consigli Comunali dei Ragazzi porta in provincia di Varese 265 studenti e delegazioni da tutta Italia. Tra Inno di Mameli, giuramento solenne e istituzioni presenti, una cerimonia simbolica che dà voce alla partecipazione e ai valori della Costituzione
80 sindaci in fascia tricolore, 265 studenti da tutta Italia: ad Albizzate la grande cerimonia dei giovani amministratori. 80 sindaci delle ragazze e dei ragazzi, con fascia tricolore, riuniti nello stesso luogo per una cerimonia ufficiale al suono dell’Inno d’Italia.
Accadrà lunedì 13 aprile alle ore 9.30, nella Sala Piotti del Comune di Albizzate, in occasione dell’apertura del Terzo Raduno Nazionale dei Consigli Comunali delle Ragazze e dei Ragazzi.
Un evento di rilievo nazionale che porterà in provincia di Varese: 265 studenti, 80 docenti referenti, delegazioni provenienti da tutta Italia, giovani amministratori in fascia tricolore, cerimonia ufficiale, giuramento solenne, istituzioni presenti, a rappresentare diverse Regioni d’Italia.
Questo il programma: ore 9.30: La mattinata si aprirà con la Cerimonia di Giuramento, momento centrale e altamente suggestivo, accompagnato dall’Inno di Mameli, che darà voce e forma concreta ai valori della Costituzione e della partecipazione democratica.
Alla manifestazione saranno presenti importanti rappresentanti istituzionali, tra cui il Prefetto, l’Ufficio Scolastico Territoriale di Varese con il Dirigente Giuseppe Carcano, e un videomessaggio del Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, saranno presenti altre autorita provinciali e Regionali.
L’evento rappresenta la tappa lombarda dopo le esperienze di Caiazzo e Caserta, e segna un momento di crescita nazionale per il progetto dei Consigli Comunali dei Ragazzi.
Il raduno è promosso a livello nazionale da Giuseppe Adernò e organizzato in provincia di Varese dall’Istituto Comprensivo E. Fermi di Cavaria con Premezzo, guidato dalla dirigente Deborha Salvo, scuola capofila della rete provinciale dei Consigli Comunali dei Ragazzi dell’UST.
L’iniziativa è patrocinata da Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Provincia di Varese e Ufficio Scolastico Territoriale.
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