Ad aprile scopri la Bottega di Good Samaritan a Brunello

Tornano le aperture della Bottega Solidale di Good Samaritan, un appuntamento dedicato al consumo responsabile e alla solidarietà. Per tutti i sabati e le domeniche di aprile, con aperture prolungate fino a giugno, la bottega sarà aperta al pubblico dalle ore 14:30 alle 18:30 in via Santa Maria 20 a Brunello.

La Bottega Solidale sostiene il progetto Wawoto Kacel, attivo a Gulu-nord Uganda, che offre opportunità di lavoro a donne in condizioni di vulnerabilità. L’intero ricavato delle vendite viene destinato direttamente a loro, contribuendo a garantire accesso alle cure sanitarie, sostegno alimentare, formazione professionale, servizi di welfare e uno stipendio dignitoso per il mantenimento delle loro famiglie.

Da aprile la bottega si arricchisce di nuove proposte: borse di Equomercato, tappeti, porta incensi e calamite, che si affiancano ai prodotti artigianali realizzati dalle donne del progetto.

Non mancano, inoltre, prodotti alimentari di altissima qualità: i vini de La Casaccia, i cioccolati della casa Don Puglisi di Modica, i biscotti – deliziosi e ormai molto ricercati – della cooperativa milanese Alle Cascine, insieme a numerose referenze Altromercato, marchio ormai ampiamente riconosciuto nel commercio equo.

Ampio spazio anche alla cosmetica eco-biologica, con una selezione di maschere, creme viso, creme mani, linee dedicate all’uomo, creme corpo e saponi artigianali dalle fragranze profumate e naturali.

Un’occasione per acquistare prodotti di qualità e, allo stesso tempo, sostenere un progetto concreto di empowerment femminile.

La Bottega Solidale si conferma così uno spazio in cui qualità, etica e attenzione agli altri si incontrano. Vi invitiamo a passare a trovarci: ogni acquisto è un gesto concreto che fa la differenza. La Bottega è aperta anche il mercoledì mattina dalle 9:00 alle 12:00.

È inoltre possibile entrare a far parte del gruppo di volontari/rie che si occupano delle vendite: un team affiatato che, oltre all’impegno in negozio, condivide momenti di formazione, incontro e aggregazione. Se desideri mettere a disposizione un po’ del tuo tempo, troverai un ambiente accogliente e dinamico, dove l’impegno sociale si intreccia con relazioni autentiche e occasioni di crescita personale. Scrivici per avere maggiori informazioni: goodsamaritanodv@gmail.com.

Visita lo shop on-line: https://www.good-samaritan.it/shop-solidale/ e ricevi a casa i tuoi prodotti preferiti. Se sei un’azienda o un professionista puoi richiedere la fattura per detrarre la tua spesa come costo aziendale. Ogni dono scelto alla Bottega è un doppio regalo: per chi lo riceve e per le donne di Gulu che, grazie al tuo gesto, possono continuare a costruire una vita dignitosa.