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Ad Azzate il “Laboratorio delle Idee” torna con Cattaneo e Galimberti per discutere il futuro della Lombardia

Giovedì 17 aprile nuovo appuntamento con il ciclo promosso dal Comune: al centro il confronto sulle sfide economiche, sociali e istituzionali del territorio, con la partecipazione del sottosegretario regionale e del sindaco di Varese, moderati da Marco Giovannelli

Generico 06 Apr 2026

Il Laboratorio delle Idee, iniziativa promossa dal Comune di Azzate, prosegue il proprio percorso di approfondimento e confronto sui temi dell’attualità e sulle prospettive di sviluppo del territorio. Negli ultimi anni, il format si è consolidato come uno spazio qualificato di dialogo pubblico, ospitando ad Azzate docenti universitari, professionisti, giornalisti, amministratori e rappresentanti delle istituzioni locali ed europee, con l’obiettivo di favorire una riflessione condivisa e consapevole sui cambiamenti in atto.

Il prossimo appuntamento, in programma per giovedì 17 aprile, vedrà la partecipazione di Raffaele Cattaneo, sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega alle relazioni internazionali ed europee, e di Davide Galimberti, sindaco di Varese (Immagine realizzata con l’Ai). A moderare l’incontro sarà Marco Giovannelli, direttore di VareseNews.

«Al di là delle diverse sensibilità politiche, l’incontro nasce con l’intento di offrire un’occasione di confronto aperto e costruttivo sul futuro della Lombardia e del nostro territorio. Un momento di dialogo che metterà al centro le principali sfide — economiche, sociali e istituzionali — e le opportunità di sviluppo, con l’obiettivo di stimolare una riflessione concreta e condivisa tra istituzioni e comunità», spiega Giacomo Tamborini, vicesindaco di Azzate e ideatore del progetto “Il Laboratorio delle Idee”.

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Pubblicato il 11 Aprile 2026
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