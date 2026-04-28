Ad Azzate si dimette il consigliere Nicola Bregonzio: entra in consiglio Claudia Cagnazzo. Ridefinite deleghe e incarichi

Cambio tra i banchi della maggioranza ad Azzate. In apertura del consiglio comunale di oggi, il sindaco Raffaele Simone ha letto la lettera con cui il consigliere Nicola Bregonzio ha rassegnato le dimissioni dall’incarico.

Una decisione, si legge nel testo consegnato al sindaco, «frutto di una lunga e attenta riflessione» e maturata «a causa di motivi strettamente personali e di salute», che rendono necessario «concludere l’attuale incarico per potermi dedicare alle priorità che il momento richiede». Bregonzio ha voluto sottolineare il «massimo rispetto verso questa istituzione» e ha espresso «profonda gratitudine all’amministrazione, ai colleghi consiglieri e a tutti i collaboratori» per il lavoro condiviso in questi anni.

Durante la seduta è arrivato anche il saluto del gruppo di maggioranza, che ha ringraziato il consigliere uscente per «la presenza, l’affidabilità e il contributo dato in quasi tre anni di lavoro insieme», augurandogli il meglio per il futuro.

Al suo posto subentra Claudia Cagnazzo, che ha accettato l’incarico entrando ufficialmente in consiglio. «Sono molto orgogliosa di far parte di questa squadra – ha detto – sono pronta a impegnarmi e dare il massimo per la nostra comunità».

Contestualmente il sindaco ha annunciato una riorganizzazione delle deleghe. Il vicesindaco Giacomo Tamborini assume anche marketing territoriale, commercio e attività produttive, deleghe finora in capo a Antonio Triveri. Quest’ultimo si concentrerà invece su PGT, urbanistica ed edilizia privata.

Per quanto riguarda gli altri incarichi, Marco Perin amplia le proprie competenze includendo, tra le altre, l’ambito delle associazioni sovracomunali. Alla nuova consigliera Claudia Cagnazzo saranno invece affidate le deleghe a famiglia, pari opportunità, ambiente ed ecologia.