Addio a Carlo Monguzzi, il cordoglio di Attilio Fontana: “Un punto di riferimento per l’ambientalismo”

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha espresso il proprio cordoglio e quello dell’intera Giunta regionale per la scomparsa di Carlo Monguzzi, figura storica dell’ambientalismo lombardo e milanese. In una nota ufficiale, il governatore ha voluto rendere omaggio a un uomo che, pur sedendo spesso sui banchi opposti della politica, ha segnato la storia istituzionale della Regione con la sua attività in consiglio e il suo impegno nelle istituzioni.

Il ricordo della coerenza e del rispetto

Attilio Fontana ha tratteggiato il profilo di Monguzzi ricordandone non solo la lunga carriera politica, che lo vide anche assessore nella Giunta Ghilardotti e consigliere regionale per numerose legislature, ma soprattutto il lato umano e professionale. «Punto di riferimento dell’ambientalismo milanese e lombardo – ha dichiarato Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia – ricordo la sua coerenza, la capacità critica e l’ironia».

Un avversario politico leale

Nonostante le distanze ideologiche, il presidente lombardo ha sottolineato la lealtà e il senso civico che hanno sempre contraddistinto l’azione di Monguzzi. «Certo, avversario politico, spesso su posizioni differenti – ha proseguito il governatore – Monguzzi ha sempre dimostrato rispetto per le istituzioni e un impegno concreto e appassionato nella tutela dell’ambiente, ponendo al centro della sua azione il bene comune».

Le condoglianze della Giunta

Il messaggio si conclude con un pensiero rivolto alla sfera privata di uno dei volti più noti delle battaglie ecologiste della Lombardia. «Alla famiglia e ai suoi cari – le parole finali di Fontana – giungano le più sincere condoglianze dell’intera Giunta lombarda». La scomparsa di Monguzzi lascia un vuoto nel panorama politico regionale, dove era stimato per la fermezza dei suoi ideali e la profondità del suo impegno civico.