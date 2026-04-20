Addio a Gianfranco Ermolli, il mondo del rugby varesino e lombardo piange un maestro di vita

Il mondo della palla ovale si stringe in un abbraccio corale per l’addio a Gianfranco Ermolli, una figura che ha segnato profondamente la storia del rugby non solo a Varese, ma in tutta la regione. Nel corso dell’ultimo weekend, il dolore per la sua scomparsa ha unito amici, ex compagni di squadra e sportivi di ogni generazione, che hanno voluto ricordare il valore umano e tecnico di un uomo che ha vissuto per questo sport.

Al cordoglio si è unito ufficialmente anche il Comitato Regionale Lombardo della Federazione Italiana Rugby, che ha definito Ermolli una «figura indimenticabile», capace di incarnare i valori più puri della disciplina: generosità, competenza e una costante attenzione alla crescita dei più giovani.

Una carriera tra eccellenza e insegnamento

Gianfranco Ermolli ha vissuto il rugby in ogni sua sfumatura. Dopo gli anni da giocatore con la maglia del Varese, ha scelto di mettere la sua esperienza al servizio degli altri. Il suo percorso da allenatore lo ha portato a guidare le giovanili del Calvisano e a ricoprire il prestigioso incarico di tecnico della Nazionale femminile a 7, contribuendo a formare generazioni di atleti e atlete con una passione e un’umanità fuori dal comune.

Il legame indissolubile con la scuola

Oltre ai successi sul campo federale, Ermolli è stato un pilastro del mondo scolastico varesino. Storico professore di educazione fisica, ha sempre visto nel rugby un potente strumento educativo. Il suo lascito più prezioso e visibile continua a correre ogni anno sui prati della provincia grazie al Trofeo Primavera, la manifestazione che oggi coinvolge oltre 20 istituti scolastici di Varese.

Un torneo che porta avanti il suo spirito: quello di chi ha sempre creduto che si potesse diventare grandi uomini e grandi donne partendo proprio da un campo di rugby, imparando il rispetto per l’avversario e la forza del collettivo.

Il ricordo della comunità

La commozione che ha attraversato il mondo sportivo varesino e lombardo in questi giorni testimonia quanto Ermolli sia stato capace di seminare bene. «Il suo lascito vive nei ragazzi e nelle ragazze che ha allenato, nei valori che ha trasmesso dentro e fuori dal campo», sottolineano dal Comitato Regionale.