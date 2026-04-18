Addio a Giorgio Piazza, presidente del Panathlon La Malpensa: “Uomo innamorato dello sport”

È mancato nelle scorse ore Giorgio Piazza, presidente del Panathlon La Malpensa. Classe 1954, era stato eletto lo scorso gennaio, subentrando a Sergio La Torre (nella foto insieme a Piazza) nella guida dell’associazione.

Tra i tanti messaggi di cordoglio che in queste ore stanno arrivando alla famiglia di Piazza c’è quello dell’amministrazione comunale di Legnano: «Il sindaco Lorenzo Radice, l’assessore allo Sport Guido Bragato e tutta la giunta comunale esprimono il loro cordoglio per la morte del presidente del Panathlon La Malpensa, Giorgio Piazza, un uomo innamorato dello sport, vicino alle esigenze di tutti i praticanti e che ha saputo interpretare sempre con la giusta misura e autentico spirito di servizio la sua passione. Alla famiglia e al Panathlon, di cui era diventato presidente lo scorso gennaio, vanno le più sentite condoglianze».

Nato nel 1954 a Busto Arsizio e fin dai tempi della scuola attratto dal mondo della pallacanestro, Piazza si era avvicinato al basket a 11 anni all’Oratorio dei Frati Minori di Busto Arsizio, dove si allenava una società ancora esistente, il Gruppo Sportivo Antoniano. Atleta nelle giovanili e partecipante ai corsi allenatore e ai corsi per ufficiale di campo, con il Gruppo Sportivo Antoniano ha contribuito ad organizzare 10 edizioni del Torneo Hotel Mariani, rassegna giovanile sia maschile che femminile che dava la possibilità di schierare tra gli uomini uno straniero di Serie A, eccezione che garantì la presenza di campioni del calibro di Raga, Jura e Kirkland.

Nel 1980 era diventato dirigente accompagnatore della Pallacanestro Antoniana, altra società bustocca che militava nella Serie A2 femminile. Qui aveva ottenuto le maggiori soddisfazioni con la promozione nella massima serie festeggiata il 4 maggio 1983 e il girone finale di Coppa Italia la stagione successiva. A metà anni ’90 lo scioglimento del sodalizio causa ristrettezze economiche e il tentativo di salvare il settore giovanile attraverso una nuova società, la Pool Bustese, abbandonata nel ’99 per impegni lavorativi. Giorgio Paolo Piazza era socio del Club La Malpensa dal febbraio 2020 e dal biennio 2022/24 ne è stato anche consigliere e segretario.