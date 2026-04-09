Addio a Matteo: il liceo Ferraris di Varese piange lo studente di 18 anni

Giusto un mese fa stavano partendo per vivere un’esperienza di scambio a Washington all’interno del Twinning Project Italia–USA 2025-2027. Oggi sono riuniti in classe, nella loro classe, attorno a quel banco improvvisamente vuoto. La comunità del liceo Ferraris di Varese piange la scomparsa di Matteo Syku, 18 anni, studente della 5C, che si è spento mercoledì 8 aprile a causa di un improvviso malore.

Si era sentito male durante le vacanze di pasqua ed era stato ricoverato in ospedale. Per due giorni i compagni hanno atteso notizie dell’amico, insieme ai genitori, ai docenti e al dirigente del Ferraris Marco Zago: «Per portarlo negli Stati Uniti, avevamo dovuto superare alcuni problemi burocratici. In quei giorni precedenti al viaggio lo avevo conosciuto bene e si si era instaurato un bel rapporto. La notizia ci ha colto di sorpresa ed è un momento difficile per tutti. Oggi i suoi compagni cercano una risposta a tanto dolore ed è difficile trovare le parole».

Questa mattina i ragazzi della quinta C erano di nuovo in classe insieme alla psicologa del liceo: la classe molto unita si sta preparando alla maturità, l’ultima tappa di un percorso vissuto sempre insieme, sostenendosi a vicenda.

Ieri sera c’è stata stata la preghiera nella chiesa di Biumo Superiore, dove il ragazzo faceva l’animatore dell’oratorio, mentre domani, venerdì 10 aprile, nel campo di basket del Ferraris ci sarà un momento di raccoglimento corale: « Siamo vicini ai famigliari di Matteo che era figlio unico – ricorda ancora il dirigente – Sicuramente penseremo a un momento simbolico conclusivo del suo percorso liceale».

Sul sito della scuola c’è il saluto della sua comunità: «Con immensa tristezza ricordiamo Matteo, il cui sorriso, la cui presenza e il cui cammino resteranno per sempre parte della nostra scuola».