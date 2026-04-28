Addio a Sergio Ferrero, il pioniere dell’elettronica che partì da un garage di Busto Arsizio

Se ne va un altro pezzo di storia di Busto Arsizio e di quel tessuto di piccole imprese nate dall’intraprendenza e dalla capacità di guardare lontano. Si è spento a 85 anni Sergio Ferrero, lo storico commerciante che oltre mezzo secolo fa diede vita a una realtà diventata un’istituzione cittadina.

Dalla tettoia di viale Rimembranze al successo

La storia della “Ferrero radio tv” affonda le radici in un’epoca in cui le grandi imprese del territorio nascevano spesso in spazi angusti, sorrette solo dalla passione.

Quella che sembrava una piccola scommessa si è trasformata, tra il 1971 e il 2012, in una crescita straordinaria. Il punto vendita di via Mameli divenne il fulcro di un’attività capace di espandersi con più negozi — tra cui quello di Castelletto Ticino — e di dare lavoro a una ventina di dipendenti.

Una tenacia “sottozero”

La chiave del successo di Ferrero è stata la capacità di anticipare i tempi e un’attenzione maniacale per il proprio lavoro: si dice che conoscesse i prodotti in vetrina quasi meglio dei suoi stessi dipendenti.

L’ultimo saluto

Sergio Ferrero lascia la moglie Carla e i figli Simona e Giorgio con le rispettive famiglie. La notizia della sua scomparsa ha destato profondo cordoglio in città, dove la sua attività ha servito generazioni di bustocchi.

I funerali saranno celebrati giovedì 30 aprile alle ore 9.30 nella chiesa parrocchiale di San Michele, preceduti dalla recita del rosario alle 9.15. In attesa delle esequie, Sergio riposa presso la Casa funeraria Fratelli Ferrario di via Bottego.