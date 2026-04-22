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Addio a Silvano Zucchelli, punto di riferimento per il mondo del fuoristrada in moto

Aveva 86 anni e fino al 2000 ha gestito il negozio-officina "Varesina Cross". I funerali a Brenno Useria

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Lutto per la comunità varesotta delle moto: è infatti morto, all’età di 86 anni, Silvano Zucchelli che per lungo tempo è stato un vero e proprio punto di riferimento per tanti appassionati di moto fuoristrada. Zucchelli ha infatti gestito tra gli anni Settanta e il 2000 il negozio-officina Varesina Cross, luogo speciale per i praticanti dell’off-road su due ruote.

I funerali di Silvano Zucchelli saranno celebrati giovedì 23 aprile alle ore 15 nella chiesa di Santa Maria Immacolata a Brenno Useria, frazione di Arcisate. Le esequie saranno precedute alle 14,30 dalla recita del Santo Rosario.

Silvano Zucchelli

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Pubblicato il 22 Aprile 2026
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