Addio a Silvano Zucchelli, punto di riferimento per il mondo del fuoristrada in moto
Aveva 86 anni e fino al 2000 ha gestito il negozio-officina "Varesina Cross". I funerali a Brenno Useria
Lutto per la comunità varesotta delle moto: è infatti morto, all’età di 86 anni, Silvano Zucchelli che per lungo tempo è stato un vero e proprio punto di riferimento per tanti appassionati di moto fuoristrada. Zucchelli ha infatti gestito tra gli anni Settanta e il 2000 il negozio-officina Varesina Cross, luogo speciale per i praticanti dell’off-road su due ruote.
I funerali di Silvano Zucchelli saranno celebrati giovedì 23 aprile alle ore 15 nella chiesa di Santa Maria Immacolata a Brenno Useria, frazione di Arcisate. Le esequie saranno precedute alle 14,30 dalla recita del Santo Rosario.
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