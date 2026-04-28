Addio ad Anna Maria Miglioranzi, madre del consigliere di Varese Luca Paris
Nata in Alto Adige, era arrivata a Varese negli anni Sessanta e qui aveva costruito la sua famiglia. L'ultimo saluto giovedì 30 in San Carlo
Il consigliere comunale di Varese Luca Paris — attualmente nel gruppo misto e referente del Movimento 5 Stelle, già segretario del Partito Democratico cittadino — ha perso in queste ore la sua mamma.
Se n’è andata infatti a 84 anni, lunedì 27 aprile, Anna Maria Miglioranzi vedova Paris.
Era nata a Bolzano, ultima figlia di famiglia, accolta con particolare tenerezza. L’infanzia e la giovinezza le trascorse tra Merano, Bolzano e Bressanone, dove completò gli studi superiori. Fu a Trento che si sposò, e fu da lì che, negli anni Sessanta, seguì il marito a Varese per ragioni di lavoro.
In questa città del Nord lombardo mise radici profonde e costruì la sua vita: tre figli, quattro nipoti, una famiglia fatta crescere insieme con dedizione e misura. Fino alla fine, quei nipoti — Michele, Beatrice, Matteo ed Eleonora — le sono stati vicini con affetto.
A stringersi nel dolore sono non solo Luca con Francesca, ma anche Cristina con Francesco e Stefania con Gennaro, insieme a tutti i parenti e gli amici che le hanno voluto bene.
La camera ardente è allestita presso la Casa Funeraria Isella. I funerali si celebreranno giovedì 30 aprile alle 10.30 nella chiesa parrocchiale di San Carlo, il quartiere di riferimento di tutta la famiglia.
La redazione di VareseNews abbraccia Luca e tutta la famiglia in questo momento di dolore.
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