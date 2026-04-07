Addio al “signor Colmar”: il cordoglio di Regione Lombardia
Il presidente dell'azienda monzese di abbigliamento sportivo è deceduto a 71 anni. Romani: "Ci lascia un grande uomo e un grande imprenditore"
Il mondo dell’imprenditoria lombarda è in lutto per la scomparsa, a soli 71 anni, di Mario Colombo, presidente di Colmar, noto marchio dell’abbigliamento sportivo nato a Monza più di un secolo fa. Colombo era il nipote del fondatore (del quale aveva lo stesso nome di battesimo) dell’azienda divenuta famosa per aver vestito molti grandi campioni dello sci alpino azzurro.
La scomparsa di Colombo è stata ricordata da Regione Lombardia per bocca dei Federico Romani, presidente del consiglio regionale: «Esprimo il cordoglio mio personale e dell’intero Consiglio alla famiglia Colombo per la scomparsa di Mario, imprenditore straordinario che ha saputo coniugare la tradizione nel segno dell’innovazione. Il marchio Colmar non è solo simbolo di eccellenza sportiva ma anche segno distintivo di una grande storia familiare fondata su valori etici profondi e radicati».
Romani ha inoltre ricordato l’ultimo, recente incontro con l’imprenditore brianzolo: «Proprio il mese scorso abbiamo inaugurato a Palazzo Pirelli la mostra “Maestose montagne lombarde” all’interno della quale l’evoluzione tecnologica dello sci nel tempo era raccontata attraverso l’esposizione dei materiali Colmar. Nell’occasione abbiamo conferito a Mario Colombo, visitando la sua azienda, la medaglia Gio Ponti del Consiglio regionale (foto in alto), giusto tributo e riconoscimento alla sua visione imprenditoriale. Ci lascia un grande uomo, ma restano in eredità per tutti noi il suo esempio e le sue capacità, artefice e interprete di futuro e innovazione».
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