Addio alla carta d’identità cartacea: scatta l’obbligo della versione elettronica

Un’importante scadenza attende i cittadini varesini ancora in possesso della vecchia carta d’identità “leggera”. A partire dal 3 agosto 2026, i documenti di identità in formato cartaceo cesseranno definitivamente di avere validità. Lo stop è perentorio: anche se la data di scadenza riportata sul documento fosse successiva, dopo il 3 agosto la carta non potrà più essere utilizzata né per l’identificazione sul territorio nazionale né per l’espatrio.

Per far fronte a questa transizione obbligatoria, il Comune di Varese ha deciso di potenziare il servizio dell’Ufficio Anagrafe di via Sacco, prevedendo una serie di aperture straordinarie a partire dal mese di maggio.

Come prenotare: un’agenda dedicata

Per gestire il flusso di richieste ed evitare code, il Comune ha predisposto un’agenda online specifica dedicata esclusivamente a chi deve sostituire il documento cartaceo.

Prenotazione obbligatoria: l’accesso avviene solo su appuntamento tramite il sito del Comune di Varese (link: comune.varese.it/servizi/anagrafe).

Accesso facilitato: è possibile prenotare da remoto in qualsiasi momento, anche senza autenticazione (SPID o CIE).

Sede: gli appuntamenti si svolgeranno presso gli uffici di via Sacco.

Chi può usufruire delle aperture straordinarie?

Il potenziamento del servizio è mirato:

Residenti a Varese: il servizio straordinario è riservato a chi ha ancora il documento cartaceo e deve passare alla CIE entro il 3 agosto.

Cittadini AIRE: da giugno, anche i residenti all’estero iscritti all’Aire del Comune di Varese potranno richiedere la CIE in via Sacco (qualora la procedura tramite Consolato non fosse praticabile), godendo di una corsia prioritaria per agevolare il passaggio al formato elettronico.

Attenzione: per tutte le altre necessità (rinnovo di documenti elettronici già in scadenza, furto, smarrimento o rilascio a non residenti), restano attivi i canali ordinari: il sito ministeriale delle prenotazioni o la prenotazione fisica allo sportello dei Servizi Demografici.