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Affreschi medievali e un altare borromeo: apre le porte Santa Maria della Neve di Cislago

La Proloco apre le porte di un patrimonio unico nella provincia: domenica pomeriggio, senza prenotazione e a offerta libera

Generico 06 Apr 2026
Incontri

12 Aprile 2026

Domenica 12 aprile alle 16 la chiesa di Santa Maria della Neve di Cislago apre le porte per una visita guidata organizzata dalla Proloco locale: un percorso tra affreschi devozionali, iconografia mariana e testimonianze d’arte che attraversa sette secoli di storia.

La chiesa è documentata già dal 1256, quando viene citata come luogo di devozione sorto attorno a un affresco miracoloso della Vergine. Divenne in seguito sede di una confraternita laica legata all’ordine degli Umiliati.

Il suo patrimonio figurativo comprende 21 soggetti diversi e 33 raffigurazioni della Madonna, la maggior parte realizzate nel 1525, che la rendono — secondo la Proloco — un caso unico nell’intera provincia di Varese.

Tra le opere di maggior rilievo spicca l’altare barocco, che custodisce una Madonna del Parto, immagine considerata miracolosa e di iconografia rara. La tavola è incorniciata da un altare ligneo intagliato e da una predella dorata proveniente dalla famiglia Borromeo.

La visita dura circa un’ora e mezza. Non è richiesta la prenotazione; l’ingresso è a offerta libera a sostegno delle attività della Proloco di Cislago

7 Aprile 2026
Redazione VareseNews
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