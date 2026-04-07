Affreschi medievali e un altare borromeo: apre le porte Santa Maria della Neve di Cislago

La Proloco apre le porte di un patrimonio unico nella provincia: domenica pomeriggio, senza prenotazione e a offerta libera

Domenica 12 aprile alle 16 la chiesa di Santa Maria della Neve di Cislago apre le porte per una visita guidata organizzata dalla Proloco locale: un percorso tra affreschi devozionali, iconografia mariana e testimonianze d’arte che attraversa sette secoli di storia.

La chiesa è documentata già dal 1256, quando viene citata come luogo di devozione sorto attorno a un affresco miracoloso della Vergine. Divenne in seguito sede di una confraternita laica legata all’ordine degli Umiliati.

Il suo patrimonio figurativo comprende 21 soggetti diversi e 33 raffigurazioni della Madonna, la maggior parte realizzate nel 1525, che la rendono — secondo la Proloco — un caso unico nell’intera provincia di Varese.

Tra le opere di maggior rilievo spicca l’altare barocco, che custodisce una Madonna del Parto, immagine considerata miracolosa e di iconografia rara. La tavola è incorniciata da un altare ligneo intagliato e da una predella dorata proveniente dalla famiglia Borromeo.

La visita dura circa un’ora e mezza. Non è richiesta la prenotazione; l’ingresso è a offerta libera a sostegno delle attività della Proloco di Cislago