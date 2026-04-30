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Agenzia formativa della Provincia di Varese: si è dimesso l’intero consiglio di amministrazione

La notizia confermata dal presidente provinciale Magrini durante il consiglio provinciale. In vista del rinnovo si metterà mano a regolamento e statuto

agenzia formativa provincia di varese

Terremoto all’Agenzia Formativa della Provincia di Varese: si è dimesso l’intero CdA. Presidente e consiglieri hanno scritto alla Provincia per rimettere il mandato. Il fatto al termine di una riunione che vedeva al centro la discussione del bilancio. Contrasti ritenuti insormontabili hanno indotto il presidente Claudio Lesica e i due consiglieri Ilaria Azzimonti e Lorena Cesarin a fare un passo indietro. Contattato direttamente, Claudio Lesica non ha voluto rilasciare dichiarazioni e nella lettera presentata fa riferimento solo a motivi personali.

La notizia è arrivata nel corso del consiglio provinciale. È stato lo stesso presidente Marco Magrini a confermarla e a spiegare di aver già compiuto i primi passi in Regione per definire le prossime mosse.

I consiglieri hanno chiesto trasparenza sulla vicenda ottenendo rassicurazioni su un cammino il più possibile condiviso per dotare l’agenzia di un management in grado di gestire al meglio le sfide e la complessa macchina su cui grava, lo ricordiamo, anche un debito di 7 milioni di euro da versare a Villa Recalcati.

Il CdA dimissionario rimarrà in carica fino alla nuova nomina che avverrà dopo alcuni passaggi, non più rinviabili, come il rinnovo dello statuto e del regolamento dell’ente.

Settimana prossima, il 6 maggio, ci sarà a Villa Recalcati un primo importante confronto con il direttore generale dell’Agenzia per approfondire il bilancio dell’ente formativo. Dopo i consiglieri saranno coinvolti in un confronto per definire un futuro più strutturato con l’individuazione di nuove figure apicali con competenze manageriali.

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Pubblicato il 30 Aprile 2026
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