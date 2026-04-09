Agrivarese 2026: ai Giardini Estensi l’edizione più ricca di sempre

I Giardini Estensi si preparano a trasformarsi in una grande fattoria a cielo aperto. Domenica 12 aprile torna Agrivarese, la manifestazione che da undici edizioni celebra le eccellenze del comparto agricolo locale.

L’evento, presentato oggi (giovedì 9 aprile) in Camera di Commercio, segna una svolta strategica: da quest’anno la rassegna raddoppia, con un appuntamento primaverile nel capoluogo e uno autunnale itinerante che, dopo Busto Arsizio, approderà ad Angera.

«Siamo entusiasti di questo “raddoppio” – ha dichiarato Mauro Vitiello, presidente di Camera di Commercio – che ci permetterà di investire ancora di più nel progetto. Il valore aggiunto di quest’anno sarà la tappa del Fringe Festival in concomitanza con la fiera, per creare un ponte tra il centro città e i Giardini».



Un programma per famiglie e professionisti

L’edizione 2026 si preannuncia come la più ricca di sempre, con numeri in crescita e attività per ogni fascia d’età:

Espositori e Prodotti: 40 stand totali, di cui 32 aziende agricole. Si spazia dal miele ai vini, dai formaggi DOP (come la Formagella del Luinese) ai cosmetici innovativi prodotti con latte d’asina e bava di lumaca.

Zootecnia: cuore della fiera con 8 allevatori e tutti gli animali della fattoria (capre, bovini, conigli). Per i bambini è confermato il “battesimo della sella” con i pony, quest’anno raddoppiato in due punti diversi del parco.

Esperienze Immersive: torna la gettonatissima tenda con farfalle e faine, oltre a laboratori sulla potatura, gli innesti e il mondo delle api.

Cultura e Turismo: visite guidate con i Varese Tourist Angels e, novità assoluta, l’apertura al pubblico di Villa Recalcati, sede della Provincia.

Salute e Prevenzione: l’approccio “One Health”

Fondamentale la collaborazione con ATS Insubria. Il direttore generale Salvatore Gioia ha illustrato le attività dedicate al benessere: laboratori per imparare a leggere le etichette alimentari, gruppi di cammino nei Giardini e ginnastica dolce. «Spiegheremo l’approccio One Health – ha sottolineato Gioia – che mette in relazione la salute umana, il benessere animale e la tutela dell’ambiente, come nel caso del contrasto all’antibiotico-resistenza».

Risposte concrete per il territorio

Il sindaco di Varese, Davide Galimberti, ha evidenziato come Agrivarese non sia solo festa, ma anche occasione di confronto: «Nello strumento urbanistico della città abbiamo previsto una drastica riduzione del consumo di suolo, destinando decine di ettari all’attività agricola. Varese ha oltre il 70% di verde, un patrimonio strategico che va tutelato». Un indirizzo confermato dal presidente della Provincia, Marco Magrini, che ha lanciato una sfida per il futuro: «Dobbiamo investire nella formazione e stimolare il ricambio generazionale, aiutando i giovani agricoltori a fare squadra».

I numeri del settore a Varese

I dati di settore (Fonte: Stock-View, Infocamere) rivelano che a fine 2025 sono 1.570 le imprese attive (pari al 2,8% del totale provinciale) che operano, prevalentemente come imprese individuali, nel settore dell’agricoltura, silvicoltura e pesca. Complessivamente sul territorio si contano 1.789 localizzazioni attive che occupano circa 2.300 addetti. In particolare, 171 localizzazioni d’impresa sono dedicate alla coltivazione di fiori sul territorio, con un peso pari al 10% sul totale del settore agricolo varesino.

Il comparto agricoltura, silvicoltura e pesca genera un valore aggiunto di circa 170 milioni di euro, pari allo 0,6% del valore provinciale (dati Istituto Tagliacarne 2024).

Dal 2019 al 2025 le localizzazioni d’impresa nel settore sono rimaste pressoché stabili (-0,7%), in linea con il dato complessivo provinciale. Nello stesso periodo gli addetti nelle localizzazioni d’impresa nel settore agricoltura sono, invece, cresciuti (+4,3%).

L’agricoltura varesina è caratterizzata da una significativa presenza femminile, il 23% delle imprese agricole, infatti, è a conduzione femminile, percentuale superiore alla media di imprese femminili sul totale varesino (21%). Inoltre, oltre il 10% delle imprese agricole varesine sono a conduzione giovanile, percentuale in aumento rispetto al 2019, quando era al 9%, e superiore alla media di imprese giovanili sul totale varesino (9%). Anche in valore assoluto rispetto al 2019 le imprese agricole a conduzione giovanile sono cresciute (+6%).

Colombo (Coldiretti): «Contro il falso Made in Italy, qui c’è la sicurezza alimentare»

L’intervento di Pietro Luca Colombo, presidente di Coldiretti Varese, ha messo l’accento sul valore politico e sociale della fiera in un momento di forte incertezza globale. «Agrivarese è l’occasione per far incontrare chi produce eccellenza con chi la consuma, garantendo quella sicurezza alimentare che oggi non è scontata», ha spiegato Colombo.

Coldiretti sarà presente in forze con gli imprenditori del Mercato Coperto di Viale Valganna (attivo tre giorni a settimana in città) che proporranno sia vendita diretta che somministrazione di prodotti trasformati. Un punto centrale sarà la battaglia per l’autenticità: «Dobbiamo smascherare i falsi: il vero Made in Italy non è quello che subisce l’ultima trasformazione al Brennero, ma quello che nasce dalla nostra terra. Per questo punteremo molto sulla didattica per i più piccoli, per insegnare ai consumatori di domani che mangiare locale significa vivere sani».

Brusa (Confagricoltura): «Agricoltori custodi del territorio e del 70% del verde»

Per Giacomo Brusa, presidente di Confagricoltura Varese, Agrivarese è ormai diventato un vero e proprio brand capace di raccontare lo “storytelling” del territorio. Oltre alle eccellenze gastronomiche come il Miele d’Acacia e i prodotti zootecnici, Brusa ha voluto ricordare il ruolo economico e ambientale delle imprese agricole.

«L’agricoltura varesina pesa per l’1,3% sul PIL provinciale, ma il suo valore reale è incalcolabile se pensiamo alla manutenzione del territorio», ha sottolineato Brusa. «Se oggi viviamo in una provincia sicura e bella è grazie alle nostre imprese boschive e agli agricoltori che lavorano ogni giorno per mantenere i terreni. Agrivarese serve a ricordare ai 30.000 visitatori attesi che dietro quel paesaggio che ammirano c’è il lavoro costante di un settore che è la prima difesa contro il dissesto idrogeologico».

Info Utili: In fiera con Trenord a 10 euro

Per favorire il turismo sostenibile, Trenord ha attivato un biglietto speciale: 10 euro andata e ritorno da qualsiasi stazione della Lombardia verso Varese, con gratuità per i ragazzi fino a 13 anni.

Domenica la città sarà un fermento di iniziative: oltre ad Agrivarese, i Giardini ospiteranno il Lions Day con screening sanitari gratuiti, mentre in Piazza Repubblica sono previste animazioni per bambini. La pioggia? «Le previsioni dicono che arriverà solo in serata – conclude fiducioso Giacomo Brusa di Confagricoltura – avremo tutto il tempo per festeggiare l’agricoltura varesina».