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Agrivarese 2026 nel cuore della città. “Agricoltura risorsa fondamentale”

Inaugurata ai Giardini Estensi la manifestazione simbolo del territorio: istituzioni e associazioni agricole rilanciano il ruolo strategico del comparto tra sostenibilità, identità e filiera locale

Agrivarese 2026

Ai Giardini Estensi di Varese è stata inaugurata domenica 12 aprile l’edizione 2026 di AgriVarese, manifestazione che torna nel cuore della “città giardino” consolidando il proprio ruolo di ponte tra mondo agricolo e cittadinanza. Una cornice partecipata e vivace, arricchita anche dall’estensione delle attività fino a Villa Mirabello e da un fitto programma di iniziative diffuse sul territorio.
Molte le personalità presenti, a cominciare dal Prefetto Salvatore Rosario Pasquariello, i vertici della Camera di Commercio di Varese, i rappresentanti delle associazioni di categoria e una folta schiera di politici locali, regionali e nazionali.
A dare il via ufficiale all’evento sono stati i rappresentanti istituzionali e del mondo economico locale, con il presidente della Camera di Commercio Mauro Vitiello che ha sottolineato “la grande partecipazione e il valore di una giornata che si preannuncia intensa e ricca di appuntamenti”, ringraziando organizzatori e volontari per l’impegno. Dello stesso tenore l’intervento del sindaco Davide Galimberti, che ha evidenziato come AgriVarese abbia contribuito negli anni a rafforzare la cultura della sostenibilità e dell’attenzione al territorio, traducendosi anche in politiche concrete come il recupero di aree da destinare all’agricoltura.
Nel corso della mattinata è intervenuto anche il consigliere regionale Emanuele Monti, che ha ribadito la volontà di Regione Lombardia di sostenere un comparto considerato strategico, sottolineando l’importanza di dare continuità a un evento capace di rinnovarsi e crescere.
Naturalmente presenti in blocco le organizzazioni di categoria, protagoniste della manifestazione. Il presidente di Coldiretti Varese, Luca Colombo, ha ricordato il valore storico e sociale dell’agricoltura sul territorio: «Gli agricoltori sono una risorsa fondamentale. Anche in una provincia come la nostra, non fortemente vocata, la presenza di imprese agricole e produzioni di qualità contribuisce a dare valore e identità al territorio».
Colombo ha inoltre richiamato l’attenzione sul lavoro in corso a livello provinciale per tutelare e valorizzare il comparto agricolo nella pianificazione territoriale. Sulla stessa linea il presidente di Confagricoltura Varese, Giacomo Brusa, che ha evidenziato il ruolo della manifestazione nel riavvicinare cittadini e produttori: «AgriVarese crea un ponte tra città e campagna. I nostri prodotti sono ogni giorno sulle tavole, ma spesso si dimentica il lavoro che c’è dietro. Gli agricoltori non producono solo cibo sicuro, ma contribuiscono a mantenere bello e sicuro il territorio». Brusa ha poi sottolineato la presenza di oltre quaranta aziende espositrici, invitando i visitatori a conoscere da vicino le realtà produttive locali.
Dal fronte di CIA – Agricoltori Italiani è arrivato un ulteriore richiamo al valore sociale dell’agricoltura e alla necessità di rafforzare il legame con i consumatori, soprattutto in un contesto segnato da tensioni di mercato e scenari geopolitici complessi.
È stato ribadito come occasioni come AgriVarese rappresentino una vetrina fondamentale per garantire sicurezza alimentare e consapevolezza. L’edizione 2026 si conferma dunque non solo come evento espositivo, ma come momento di incontro, riflessione e promozione culturale.

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Pubblicato il 12 Aprile 2026
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