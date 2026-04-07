Agrivarese porta le eccellenze del territorio ai Giardini Estensi

Si rinnova l’appuntamento con Agrivarese, la storica rassegna dedicata alla valorizzazione del settore primario varesino.

Galleria fotografica Agrivarese fa il pieno: ai Giardini Estensi trattori, animali e i prodotti della terra 4 di 19

Una giornata di festa che trasforma il centro cittadino in una vetrina d’eccellenza per le imprese agricole del territorio. Domenica 12 aprile, la cornice di di Villa Mirabello e dei Giardini Estensi si animerà con i profumi e i colori della provincia dei sette laghi.

L’evento, ormai punto di riferimento nel calendario provinciale (con edizioni di rilievo come ad Angera e a Busto Arsizio), offre un accesso gratuito al grande pubblico per scoprire da vicino un comparto fondamentale per l’economia e la tutela del paesaggio varesino.

L’iniziativa è promossa da Camera di Commercio Varese e Comune di Varese, con il patrocinio di Regione Lombardia e Provincia di Varese. Fondamentali, per la riuscita della manifestazione, sono la sinergia strategica con Coldiretti e Confagricoltura Varese e il supporto tecnico-scientifico di ATS Insubria. «Agrivarese 2026, oltre che a dar lustro alle nostre eccellenze agroalimentari, è parte integrante di una strategia territoriale e di sviluppo economico nell’ottica della sostenibilità – commenta il presidente di Camera di Commercio di Varese Mauro Vitiello -. Con questa edizione, che si terrà nuovamente nel centro cittadino di Varese, vogliamo accorciare ulteriormente le distanze tra produttore e consumatore, promuovendo una consapevolezza profonda sul valore del ‘km zero’ e sulla qualità certificata delle nostre filiere. Investire nell’agricoltura significa proteggere il paesaggio e dare linfa a un comparto capace di innovare nel rispetto della tradizione. La vitalità delle imprese agricole varesine è una risorsa preziosa per il futuro delle nuove generazioni e per l’attrattività dell’intera provincia».

Anche quest’anno l’organizzazione dell’evento è affidata a Promovarese, società in house della Camera di Commercio di Varese, che ha curato la progettazione e la gestione operativa della manifestazione, in continuità con le precedenti edizioni.

«L’affidamento a Promovarese dell’organizzazione di Agrivarese si inserisce in una strategia più ampia di valorizzazione del territorio e delle filiere agricole locali, attraverso iniziative strutturate e capaci di generare impatto economico e sociale – sottolinea Anna Deligios, Segretaria Generale della Camera di Commercio di Varese e Direttrice di Promovarese –. Il modello operativo adottato consente di mettere a sistema competenze, risorse e relazioni, garantendo qualità organizzativa e continuità nello sviluppo della manifestazione».

Prosegue poi Renato Chiodi, presidente di Promovarese: «Agrivarese è il risultato di un lavoro organizzativo complesso che mette al centro le imprese e il territorio, il nostro obiettivo è costruire un evento capace di valorizzare concretamente le eccellenze locali, creando occasioni di incontro tra produttori e pubblico e contribuendo a rafforzare l’attrattività della provincia di Varese».

«Agrivarese è la dimostrazione concreta di quanto l’agricoltura della provincia di Varese sia oggi un presidio economico, ambientale e culturale indispensabile per il territorio. Portare i produttori nel cuore della città significa ridurre davvero la distanza tra chi produce e chi consuma, offrendo ai cittadini l’occasione di conoscere da vicino il valore, la qualità e la trasparenza delle nostre filiere. In un momento segnato da instabilità internazionali e tensioni sui mercati, l’agricoltura torna a essere un punto di riferimento: un’alleata dei consumatori, capace di garantire sicurezza alimentare, sostenibilità e radicamento territoriale – ha commentato Pietro Luca Colombo, Presidente di Coldiretti Varese -. La presenza delle aziende agricole varesine, con i produttori di Coldiretti e Campagna Amica, rafforza ulteriormente questo legame. Il fatto che i loro mercati, già attivi sul territorio e in città (anche con la struttura coperta in viale Valganna), approdino nel centro di Varese sottolinea e accresce la consapevolezza del ruolo fondamentale che il cibo ricopre come elemento di cultura, economia e coesione sociale».

L’evento intende promuovere una maggiore consapevolezza circa l’eccellenza delle produzioni varesine, caratterizzate da una tracciabilità certa e da un ridotto impatto ambientale, elementi cardine per la salvaguardia dell’agricoltura locale, della tutela del paesaggio e della conservazione delle tradizioni in un’ottica di sviluppo sostenibile. «Agrivarese rappresenta uno snodo cruciale per il dialogo e la crescita del nostro comparto. È un’occasione di incontro tra produttori, cittadini e istituzioni che accresce la consapevolezza sul valore strategico dell’agricoltura e sulle sue prospettive future – sottolinea Giacomo Brusa, presidente di Confagricoltura Varese -. Attraverso questa vetrina, valorizziamo l’impegno che precede ogni prodotto, unendo identità locale e spinta innovativa. La partecipazione di Confagricoltura nell’edizione 2026 mira a dare voce al lavoro quotidiano nelle aziende e a rinsaldare il rapporto tra territorio e collettività. Ai Giardini Estensi, il pubblico potrà scoprire le nostre realtà associate, dialogare con gli agricoltori e acquistarne le eccellenze direttamente alla fonte».

Il percorso espositivo offrirà una vetrina completa delle eccellenze agroalimentari del territorio: dal miele ai prodotti caseari, dagli insaccati ai vini e alle birre artigianali, fino all’ortofrutta di stagione. Accanto all’area mercato, dove i visitatori potranno acquistare direttamente dai produttori, sarà allestito uno spazio didattico dedicato al contatto con gli animali della fattoria, volto a far conoscere le razze autoctone e a sensibilizzare i più piccoli al rispetto della natura.

L’offerta sarà arricchita da un’area dedicata alla degustazione situata all’interno dei Giardini, dove sarà possibile assaporare la polenta preparata dagli Alpini, i prodotti da forno dell’Associazione Panificatori e le specialità delle aziende agricole presenti. Il programma sarà infine completato da una serie di laboratori e attività interattive, studiati per coinvolgere attivamente i partecipanti di ogni età nella riscoperta dell’identità produttiva locale.