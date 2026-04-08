Ai Criteria 2026 di Riccione buoni risultati e crescita per la squadra della Rari Nantes di Saronno

Si chiude con un bilancio positivo la partecipazione della Rari Nantes Saronno ai Criteria nazionali giovanili di nuoto 2026 a Riccione, appuntamento di riferimento per il movimento italiano. La squadra ha raccolto riscontri incoraggianti, con numerosi miglioramenti cronometrici e piazzamenti di rilievo che confermano la crescita del gruppo, anche se resta il rammarico per alcune medaglie sfiorate.

I risultati femminili

Tra le prestazioni più significative spicca quella di Elena Moia, protagonista nei 200 farfalla con un quarto posto a soli due decimi dal podio. Un risultato accompagnato dal record personale e da un tempo valido per l’accesso ai Campionati Assoluti.

Bene anche Giorgia Bertasi, che nei 200 dorso ha fatto segnare un netto miglioramento rispetto al proprio stagionale, evidenziando segnali positivi in prospettiva. Esperienza importante per Vittoria Niggi, impegnata nei 200 dorso in un contesto di alto livello, mentre Rebecca Borroni ha confermato presenza e impegno. Per Dora Tramonti la gara rappresenta invece un punto di partenza in vista dei prossimi appuntamenti.

Le prove maschili

In campo maschile si è distinto Tommaso Porcu, autore di cinque gare tutte in miglioramento, con diversi record personali e margini di crescita interessanti, in particolare nei 200 rana. Positivo anche l’esordio di Riccardo Scarantino, che ha gestito l’emozione ben figurando nei 50 stile libero.

Da sottolineare infine la prestazione di Fabrizio Fuscaldo: quattro gare di alto livello e un quinto posto nei 50 dorso con un tempo di valore assoluto, in una delle competizioni più competitive dell’intera manifestazione.

Uno sguardo alla stagione

Nel complesso, la trasferta di Riccione conferma la solidità del lavoro svolto dal gruppo e dallo staff tecnico guidato dal direttore Leonardo Sanesi, ponendo basi importanti per il prosieguo della stagione.