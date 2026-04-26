Al Centro Carà di Dumenza la presentazione del libro di Maurizio Miozzi sulle fotografie di Federico Thieme

Venerdì 15 maggio 2026 il Centro Carà di Dumenza ospita la presentazione del nuovo libro di Maurizio Miozzi, dedicato alle fotografie di Federico Thieme. L’appuntamento, promosso dal Comune, è fissato per le 20.30 ed è a ingresso libero.

Un viaggio nella memoria del territorio

Il volume «Dumenza e il Verbano nelle fotografie di Federico Thieme» nasce da una raccolta di immagini inedite che raccontano uno spaccato significativo della storia locale. Attraverso queste fotografie, l’autore ricostruisce paesaggi, trasformazioni sociali e tradizioni che hanno segnato la comunità nel corso del tempo.

Maurizio Miozzi, ricercatore locale e autore di diverse pubblicazioni di carattere documentario, propone così un lavoro che unisce ricerca storica e valorizzazione del patrimonio culturale del territorio.

Una serata con l’autore

La presentazione sarà anche un’occasione di incontro e confronto diretto con l’autore. «Questo libro rappresenta un modo per riscoprire la memoria collettiva attraverso immagini che parlano ancora oggi» – Maurizio Miozzi, autore -.

A rendere ancora più significativa la serata sarà la partecipazione degli studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado di Dumenza, coinvolti nell’iniziativa come parte attiva del percorso di valorizzazione della storia locale.

Ingresso libero e partecipazione aperta

L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza e si inserisce tra le iniziative promosse dal Comune di Dumenza per promuovere la conoscenza e la tutela del territorio. Un’opportunità per approfondire il passato e riflettere sui cambiamenti che hanno segnato il Verbano e le sue comunità.