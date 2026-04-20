Al Chiostro di Voltorre a Gavirate il ciclo “Dialoghi di Cura 2026” per famiglie e caregiver

A Gavirate torna “Dialoghi di Cura”, il ciclo di incontri dedicato alla demenza e ai temi dell’invecchiamento, promosso dall’associazione Progetto Rughe ODV. Un’iniziativa rivolta a cittadini, familiari e caregiver per offrire strumenti concreti e momenti di confronto.

Quattro serate al Chiostro di Voltorre

Gli incontri si terranno nella Sala Capitolo del Chiostro di Voltorre, con ingresso gratuito, tra aprile e maggio. Il programma affronta aspetti pratici e quotidiani del percorso di cura, dai diritti alle scelte personali, fino alla gestione economica.

Si parte il 23 aprile con un approfondimento su diritti e tutele, per proseguire il 30 aprile con il tema dell’autodeterminazione nelle scelte di cura. Il 7 maggio sarà dedicato agli aspetti finanziari legati alla longevità, mentre il 14 maggio si parlerà di amministrazione di sostegno, patrimonio e successione.

Una comunità più consapevole

Il ciclo nasce dall’ascolto dei bisogni emersi nelle precedenti edizioni e si inserisce nel percorso di Gavirate come Dementia Friendly Community. L’obiettivo è promuovere maggiore consapevolezza e supportare chi si trova ad affrontare situazioni legate al decadimento cognitivo.