Al cineforum di Cuveglio venerdì proiezione di Belfast di Kenneth Branagh

Venerdì 24 aprile, si svolgerà la terza proiezione della rassegna di cineforum, realizzata dal Comune di Cuveglio con la collaborazione di FilmStudio90, realtà varesina attiva nella promozione della cultura cinematografica fin dal 1990.

Infatti dopo il grande successo di pubblico per “L’orchestra stonata” di Emmanuel Corcoul e “Figli” di Giuseppe Bonito, questa volta verrà presentato una pellicola pluripremiata: “Belfast“ di Kenneth Branagh. Il film racconta l’infanzia del piccolo Buddy nella Belfast del 1969, tra vita quotidiana e tensioni storiche. Attraverso uno stile sobrio e un bianco e nero evocativo, il regista costruisce un racconto intimo fatto di ricordi familiari, affetti e contrasti sociali.

Tuttavia, il film appare a tratti distante emotivamente, con un dualismo tra sogno infantile e realtà che fatica a coinvolgere pienamente. Resta un’opera delicata e nostalgica, sostenuta anche dalla suggestiva colonna sonora dell’epoca.

Tutti gli appuntamenti, a ingresso libero e con inizio alle 20.45, avverranno in sala polivalente a Cuveglio, in via per Duno 4, ma con entrata da piazza Marconi, e saranno accompagnati dal regista e critico cinematografico Alessandro Leone, che guiderà il pubblico in un momento di presentazione e dialogo al termine delle proiezioni.

La rassegna di cineforum si concluderà venerdì 5 giugno con il film: “Il maestro che promise il mare” di Patricia Font