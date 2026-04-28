Al Cinema Castellani di Azzate l’ultimo cineforum con “Una battaglia dopo l’altra”

Si conclude giovedì 30 aprile la stagione del cineforum al Cinema Castellani di Azzate con una proiezione di alto profilo: “Una battaglia dopo l’altra” di Paul Thomas Anderson, pellicola protagonista dell’ultima notte degli Oscar con sei statuette, tra cui miglior film e miglior regia.

L’appuntamento è fissato per le 20.45 nella sala di via Acquadro 32, per una serata che promette di richiamare gli appassionati di cinema e non solo.

Un film premiato e un cast d’eccezione

Il lungometraggio si distingue per un cast di grande livello: Sean Penn, premiato con l’Oscar come miglior attore non protagonista, affiancato da Leonardo Di Caprio e Benicio Del Toro. Tre interpreti di fama internazionale che contribuiscono a rendere il film uno dei titoli più rilevanti della stagione cinematografica. La regia di Paul Thomas Anderson conferma lo stile autoriale del regista.

La proiezione rappresenta l’ultimo appuntamento del cineforum organizzato al Cinema Castellani, una rassegna che nel corso della stagione ha proposto titoli selezionati e di qualità. La scelta di chiudere con un film pluripremiato sottolinea la volontà degli organizzatori di concludere il percorso con una proposta di forte richiamo e valore artistico.