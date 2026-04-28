Al Cinema Castellani di Azzate l’ultimo cineforum con “Una battaglia dopo l’altra”
Giovedì 30 aprile si chiude la stagione del cineforum con il film vincitore di sei premi Oscar diretto da Paul Thomas Anderson. Un appuntamento finale all’insegna del grande cinema internazionale
Si conclude giovedì 30 aprile la stagione del cineforum al Cinema Castellani di Azzate con una proiezione di alto profilo: “Una battaglia dopo l’altra” di Paul Thomas Anderson, pellicola protagonista dell’ultima notte degli Oscar con sei statuette, tra cui miglior film e miglior regia.
L’appuntamento è fissato per le 20.45 nella sala di via Acquadro 32, per una serata che promette di richiamare gli appassionati di cinema e non solo.
Un film premiato e un cast d’eccezione
Il lungometraggio si distingue per un cast di grande livello: Sean Penn, premiato con l’Oscar come miglior attore non protagonista, affiancato da Leonardo Di Caprio e Benicio Del Toro. Tre interpreti di fama internazionale che contribuiscono a rendere il film uno dei titoli più rilevanti della stagione cinematografica. La regia di Paul Thomas Anderson conferma lo stile autoriale del regista.
La proiezione rappresenta l’ultimo appuntamento del cineforum organizzato al Cinema Castellani, una rassegna che nel corso della stagione ha proposto titoli selezionati e di qualità. La scelta di chiudere con un film pluripremiato sottolinea la volontà degli organizzatori di concludere il percorso con una proposta di forte richiamo e valore artistico.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Diego, 17 anni: “Droni che consegnano cibo e auto senza guidatore: a Shenzhen abbiamo visto il futuro”
lenny54 su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
principe.rosso su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
lenny54 su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
Felice su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
principe.rosso su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.