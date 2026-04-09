Al cinema Incontro di Besnate film da Oscar e ospiti: al via il nuovo cineforum

Ultimo appuntamento della stagione per il cinema d’essai al Cinema Incontro di Besnate, che dopo il cineforum invernale propone la rassegna CineOscar 2025/2026, dedicata ai film premiati dall’Academy e ai titoli più significativi del panorama internazionale.

Una rassegna tra qualità e confronto

Il nuovo ciclo porta in sala opere capaci di distinguersi per originalità e forza narrativa, con storie pensate per coinvolgere e far riflettere il pubblico. Resta invariata la formula del doppio appuntamento settimanale: il lunedì alle 16.30 con il «CINETè», tra tè caldo e biscotti in un clima informale e il martedì alle 21 con il «CINEFORUM», che prevede un dibattito finale con esperti

L’iniziativa è patrocinata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Besnate e sostenuta dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto.

Il programma dei film all’Incontro di Besnate

La rassegna si apre il 16 aprile con un appuntamento extra, «Los Domingos», film premiato a San Sebastián e ai Goya. La serata sarà arricchita dal collegamento con l’attore Miguel Garcés e dalla partecipazione di mons. Mario Delpini, arcivescovo di Milano.

Vincitore della Concha de Oro al Festival di San Sebastián e di 5 Premi Goya, «Los Domingos», il film di Alauda Ruiz de Azúa racconta la storia di Ainara, una brillante diciassettenne che, invece di seguire il percorso che la sua famiglia immagina per lei, sente nascere una vocazione religiosa e prende in considerazione l’idea di entrare in convento. Una scelta inattesa che apre una frattura profonda all’interno della famiglia e mette tutti di fronte alle proprie convinzioni.

Seguiranno:

20 e 21 aprile – Una battaglia dopo l’altra

Vincitore di 6 Oscar e del Critics Choice Award come miglior film, il nuovo film di Paul Thomas Anderson racconta di un gruppo di ex rivoluzionari che si ritrova a fare i conti con il ritorno di un vecchio nemico. La vicenda ruota attorno al tentativo di salvare la figlia di uno di loro, intrecciando azione, passato politico e legami personali.

In via straordinaria, per consentire una migliore fruizione del film, vista la durata la proiezione inizierà alle 20:45

27 e 28 aprile – Sorry, Baby

Vincitore del Waldo Salt Screenwriting Award al Sundance, il film segue Agnès, giovane docente universitaria bloccata dopo un evento traumatico. Mentre il mondo intorno a lei continua ad andare avanti, lei cerca faticosamente di ritrovare un equilibrio e di fare i conti con ciò che le è accaduto.

4 e 5 maggio – Sentimental Value

Vincitore del Grand Prix al Festival di Cannes e dell’Oscar per il miglior film internazionale, il film racconta di due sorelle che, dopo la morte della madre, si ritrovano davanti al ritorno del padre, un regista assente da anni. Quando lui prova a coinvolgere una delle figlie nel suo nuovo progetto cinematografico, si riaprono tensioni familiari mai davvero risolte.

11 e 12 maggio – Il quieto vivere

Presentato alle Giornate degli Autori e ispirato a una storia vera, il film mette in scena la guerra quotidiana tra due cognate in un piccolo paese calabrese, dove tensioni familiari, dispetti e rancori danno vita a una tragicommedia amara e surreale.

18 e 19 maggio – La torta del presidente

Vincitore della Caméra d’Or a Cannes e del Directors’ Fortnight Audience Award, il film è ambientato nell’Iraq di Saddam Hussein e segue la piccola Lamia, costretta a cercare gli ingredienti per preparare una torta destinata al presidente. Quella che sembra una missione semplice si trasforma in un viaggio durissimo dentro un Paese segnato da paura, fame e repressione.

25 e 26 maggio – Mio fratello è un vichingo

Presentato a Venezia fuori concorso, il film segue Anker, appena uscito di prigione dopo molti anni, che torna dal fratello per recuperare un vecchio bottino nascosto. Ma l’unico che sa dove si trova vive in un mondo tutto suo e si crede John Lennon. Ne nasce una commedia nera surreale sul rapporto tra fratelli, sull’identità e sulla possibilità di ricominciare.

Approfondimenti e ospiti

Ogni proiezione sarà accompagnata da materiali di approfondimento e, il martedì sera, da momenti di confronto con il pubblico.

A guidare gli incontri saranno Giuseppe Blumetti, assessore alla Cultura, Marco Parravicini, insegnante ed esperto di analisi multimediale, e Cinzia Ciardiello, regista. A loro si aggiunge quest’anno Tommaso Franzini, giovane esperto di cinema.

Abbonamenti e informazioni

Sono previste formule di abbonamento per seguire l’intera rassegna: 21 euro per il Cinetè (6 film più una proiezione extra) e 35 euro per il Cineforum (6 film più una proiezione extra). Qui il sito internet del Cinema Incontro di Besnate.

Il biglietto singolo costa 7 euro. Le casse aprono un’ora prima delle proiezioni.