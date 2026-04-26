Al Circolo Acli di Castelveccana «Voci di donne» tra memoria e attualità

Lunedì 27 aprile 2026 a Castelveccana si terrà un incontro dedicato alla storia e ai diritti delle donne, a partire dal libro “Donne resistenza e libertà” di Iantosca. L’appuntamento, intitolato «Voci di donne. Libertà negate, libertà conquistate», è in programma alle ore 18 al Circolo Acli di via Martiri Zampori 2.

Un dialogo tra passato e presente

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di riflettere sul valore delle conquiste femminili, prendendo spunto dall’anniversario del diritto di voto alle donne. Come si legge nel materiale di presentazione , l’incontro vuole creare «un ponte tra storie lontane e profondamente vicine», mettendo in relazione esperienze del passato con le sfide ancora aperte nel presente.

Attraverso racconti e testimonianze, verranno ripercorse storie di donne che hanno contribuito alla costruzione della democrazia italiana, in un momento storico in cui i diritti femminili restano un tema centrale anche a livello globale.

Le Madri Costituenti al centro dell’incontro

Una parte importante della serata sarà dedicata a tre figure chiave della storia italiana: Nilde Iotti, Angelina Merlin e Maria Federici Agamben. Le loro esperienze saranno il punto di partenza per comprendere meglio il percorso che ha portato al riconoscimento dei diritti politici delle donne.

«Un’occasione per riflettere insieme su cosa significhi oggi libertà, cittadinanza e partecipazione» – organizzatori – in un confronto che unisce memoria storica e attualità.

Interventi e partecipazione

All’incontro parteciperanno Emma Caroti Porta, Afra Cavicchini e Annalina Molteni, coinvolte nel racconto e nel dialogo con il pubblico. L’evento è promosso dal Circolo Acli di Castelveccana insieme a Fili e Parole Laboratorio Creativo e Circolo Acli Atelier Castelveccana APS.

Al termine della serata è previsto un aperitivo, per proseguire il confronto in modo informale.